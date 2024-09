Baisse en vue à Wall Street, l'emploi américain en ligne de mire

(AOF) - Les indices américains sont attendus en baisse à l'ouverture de la dernière séance boursière du mois de septembre. Ce lundi, le président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell va prononcer un discours devant la "National Association for Business Economics" à Nashville, dans le Tennessee. Après les chiffres de l'inflation, les investisseurs prendront connaissance ce vendredi du rapport sur l'emploi américain pour le mois de septembre. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et ceux du Nasdaq perdent respectivement 0,16% et 0,20%.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé la semaine sur une note contrastée. L’indice des prix PCE core, mesure surveillée par la Fed, a progressé de 2,7% en rythme annuel comme prévu. L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti légèrement supérieur aux attentes. Le secteur des semi-conducteurs a été sous pression alors que Costco a fini en zone négative après avoir manqué ses prévisions trimestrielles. Le Dow Jones, qui a enregistré un nouveau record en clôture, a progressé de 0,33% à 42313 point tandis que le Nasdaq a reculé de 0,39% à 18119 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago en septembre sera connu à 15h45.

Les valeurs à suivre

Apple

Apple n'est plus en pourparlers pour participer à un tour de financement d'OpenAI qui pourrait représenter jusqu'à 6,5 milliards de dollars d'argent frais, révèle le Wall Street Journal. Deux autres géants de la technologie, Microsoft et Nvidia, sont également en discussions pour participer à ce tour de table. Microsoft devrait investir environ 1 milliard de dollars, en plus des 13 milliards de dollars qu'il a déjà investis dans le créateur de ChatGPT, selon des sources proches du dossier.

AT&T

AT&T, l'opérateur télécoms américain, a annoncé a cession programmée de sa participation de 70% au capital de l'opérateur de TV-satellite DirecTV à la firme de private equity TPG, pour un montant de 7,6 milliards de dollars. AT&T avait acquis DirecTV en 2015 puis signé une joint venture avec TPG en 2021.

Dish Network

DirecTV a annoncé avoir bouclé un accord pour acquérir Dish Network. L'opération, qui est soumise à l'approbation des autorités de régulation, est une transaction en plusieurs étapes qui prévoit que le géant du capital-investissement TPG rachète à AT&T une participation majoritaire dans DirecTV pour un montant de 7,6 milliards de dollars. DirecTV prévoit d'acheter Dish pour seulement 1 dollar, mais reprendra également la dette de Dish.

GE Healthcare

GE HealthCare a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a accordé l'approbation de l'injection Flyrcade (flurpiridaz F 18), son agent d'imagerie de perfusion myocardique par tomographie par émission de positons pour la détection de la maladie coronarienne (MC). Indiqué pour les patients atteints ou suspectés de MC, Flyrcado offre une efficacité diagnostique supérieure à celle de la tomographie par émission monophotonique (SPECT) MPI, la procédure prédominante utilisée en cardiologie nucléaire aujourd'hui.

GE Vernova

GE Vernova Inc a signé un accord avec Aula Energy et CS Energy pour fournir 38 turbines de 6 MW pour leur parc éolien de Boulder Creek dans le Queensland, en Australie. Le parc éolien devrait fournir de l'électricité à l'équivalent de 85 000 foyers australiens, et réduire les émissions de gaz à effet de serre d'environ 379 000 tonnes de CO2 équivalent chaque année, ce qui équivaut à retirer plus de 130 000 voitures à essence de la circulation.

Secteur automobile

Ford et General Motors sont attendus en baisse de plus de 3% et 4% respectivement en pré-marché à Wall Street après l'avertissement sur résultats publié par Stellantis, maison mère de Chrysler, acteur important du secteur au Etats-Unis. Tesla est pour sa part attendu en recul de 0,75%. " La détérioration du contexte automobile mondial est marquée par une prévision de marché 2024 en baisse par rapport au début de l'année, alors même que la concurrence s'est intensifiée en raison de l'augmentation de l'offre et d'une concurrence chinoise accrue ", a notamment expliqué Stellantis.