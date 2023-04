Baisse en vue à la Bourse de Paris

La Bourse de Paris devrait suivre à l'ouverture mercredi la tendance négative de la veille à Wall Street, avant de se pencher sur plusieurs statistiques de conjoncture en Europe et aux Etats-Unis sur fond de craintes de récession.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 reculait de 0,20% une quarantaine de minutes avant l'ouverture, au lendemain d'une clôture à l'équilibre tranchant avec six séances consécutives dans le vert.

"Les investisseurs deviennent de plus en plus nerveux face à une série de statistiques économiques américaines en décélération qui laisse entendre qu'une récession aux Etats-Unis n'est plus très loin...", observe John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud.

Dans ce contexte, les investisseurs surveilleront les indicateurs avancés PMI en zone euro et l'indice ISM des services pour le mois de mars aux Etats-Unis.

Mardi, les marchés américains ont cédé après que plusieurs statistiques illustrant le ralentissement économique ont alimenté les craintes de récession, comme le tassement des commandes industrielles ou celui du marché du travail où le nombre de postes à pourvoir est tombé en février au plus bas niveau depuis mai 2021.

Les intervenants pourraient par ailleurs être perturbés par le relèvement plus fort que prévu du taux directeur de la banque centrale de Nouvelle Zélande au lendemain du statu quo décidé par la Banque centrale australienne qui s'est abstenue cette fois de remonter ses taux.

Celle-ci a relevé son taux de 50 points de base, alors que le marché s'attendait à une hausse de 25 points.

"Si la Banque centrale de Nouvelle Zélande (RBNZ) est une indication pour le futur cycle de resserrement monétaire mondial, le durcisssement semble ne pas toucher à sa fin", souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Valeurs à suivre

TotalEnergies : le groupe gazier-pétrolier a annoncé mercredi un accord pour la mise en oeuvre en Irak d'un contrat de 10 milliards de dollars signé en 2021, qui tardait à se concrétiser en raison de tensions.

Sodexo: le groupe de restauration collective et de services a publié un bénéfice net en hausse de 30,6% au premier semestre de son exercice décalé mais inférieur aux attentes du marché et annoncé scinder ses activités "avantages et récompenses aux salariés" qui deviendront une entreprise distincte, cotée en Bourse.

Sopra Steria: le groupe de services informatiques a lancé le rachat de la totalité des parts de CS Group, société cotée spécialisée dans les services numériques critiques (lutte anti-drones, système d'entraînement au combat...), selon un communiqué de l'Autorité des marchés financiers (AMF) mardi.

pan/mdr/eb