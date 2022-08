Baisse en vue à la Bourse de Paris

La place parisienne s'annonçait en baisse à l'ouverture lundi après sa première perte hebdomadaire enregistrée depuis sept semaines, les investisseurs changeant leurs prévisions sur les futures politiques des Banques centrales.

Le contrat à terme du CAC 40 perdait 0,56% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La semaine passée, la Bourse de Paris avait brisé une série de six gains hebdomadaires, terminant en baisse de 0,94% à 6.495,83 points.

"L'ambiance devient de plus en plus tendue sur les marchés et la majeure partie des stratégistes prévoient maintenant que la reprise des actions européennes est arrivée à son terme", explique John Plassard, analyste chez Mirabaud.

Les hausses de l'été s'expliquaient en grande partie par "l'anticipation, à défaut d'annonces de la principale intéressée, que la banque centrale américaine (Fed) adoucisse son resserrement monétaire" débuté en mars dernier, fait observer Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

"Tous les regards sont rivés cette semaine sur la réunion annuelle de Jackson Hole (la grand-messe des banques centrales aux États-Unis), sous la houlette de la Fed. Cette année, l'évènement pourrait avoir une influence plus grande que d'habitude sur le sentiment des investisseurs", souligne Mme Ozkardeskaya.

Et ces "investisseurs ne savent pas vraiment dans quel sens va le marché, celui-ci ne sachant pas quelle direction va prendre la Fed", développe-t-elle alors que l'institution et ses homologues dans le monde doivent maintenir un équilibre périlleux entre remonter les taux pour lutter contre l'inflation, sans toutefois en faire trop afin d'éviter de provoquer une récession qui mettrait l'économie mondiale à genoux.

Le moment le plus attendu de ce "symposium" à Jackson Hole sera le discours du président de la Banque centrale américaine, Jerome Powell, vendredi à 14H00 GMT.

En Europe, les prix du gaz poursuivaient leur hausse en écho à l'annonce vendredi de l'interruption des livraisons russes par le gazoduc Nord Stream 1 pendant trois jours - du 31 août au 2 septembre - pour des raisons de "maintenance".

La difficulté de l'Union européenne à amasser des réserves suffisantes pour pouvoir se passer des exportations russes pendant l'hiver sans créer de pénurie fait bondir les prix du gaz à 275,965 euros (+12,85%) vers 8H25.

En France, une partie des clients du fournisseur d'électricité espagnol Iberdrola ont été invités à "se fournir ailleurs" pour bénéficier des tarifs réglementés de vente de l'énergie, et ainsi éviter de voir "doubler ou tripler" les prix lors d'un renouvellement automatique de contrat.

Les valeurs à suivre à Paris lundi

Bouygues: la société a transmis une série d'engagements à l'Autorité de la concurrence (ADLC) pour sauver le projet de fusion entre TF1 et M6, notamment à propos de l'activité publicitaire.

Engie: le géant de l'énergie français est exposé à la forte hausse du prix du gaz en Europe qui découle des tensions persistantes avec la Russie autour de l'approvisionnement en gaz.

bur-jnb/cdu/lum