Baisse du CAC 40, des taux longs et de l'euro au lendemain de la Fed

(AOF) - La baisse est générale en Europe, aussi bien sur les marchés actions que celui des taux. Hier, la Fed n'a pas modifié ses taux en raison de l'incertitude actuelle. Elle anticipe par ailleurs une croissance plus faible et une inflation plus élevée. A Paris, l'avertissement de Sodexo est lourdement sanctionné. Vers 12 heures, le CAC 40 perd 0,95% à 8 093,98 points et l'EuroStoxx50, 1,35% à 5 432,77 points. L'euro recule nettement et les marchés américains sont attendus en repli. La Banque nationale suisse a réduit ses taux et la décision de la Banque d'Angleterre est attendue à 13 heures.

En Europe, RWE (-3,81% à 31,97 euros) affiche une des plus fortes baisses du Dax40 après avoir annoncé une réduction de ses investissements pour les années à venir, en parallèle d'une dégradation de sa performance en 2024. " En raison d'une gestion plus stricte des risques et d'attentes plus élevées en matière de rendement, RWE investira moins dans les années à venir que ce qui avait été prévu. Un total de 35 milliards d'euros nets est désormais prévu pour les années 2025 à 2030, soit environ 10 milliards d'euros nets de moins qu'anticipé précédemment ", explique le producteur d'électricité allemand.

Plus forte baisse du SBF 120, l'action Sodexo chute de 19,97% à 58,10 euros et atteint son plus bas niveau depuis deux ans. Le spécialiste de la restauration collective est sanctionné après l'abaissement de ses objectifs pour l'exercice 2024-2025 qui s’achèvera fin août. Le groupe prévoit une croissance interne de son chiffre d'affaires de 3% à 4%, contre de 5,5% à 6,5% précédemment. Il prévoit une amélioration de 10 à 20 points de base de sa marge d'exploitation à taux de change constants, là où il anticipait une marge d'exploitation de 5% à 5,1%, en amélioration de 30 à 40 points de base.

Eurofins Scientific (+6,33% à 52,10 euros) caracole en tête du CAC 40 après avoir annoncé son intention de lancer un nouveau programme de rachat d'actions pour un montant maximal représentant 4,5 % du capital social. Le groupe spécialiste des services bioanalytiques souligne que ce cinquième programme débutera le 20 mars 2025 et durera jusqu'au 19 mars 2026 au plus tard. Les actions rachetées dans le cadre de ce programme serviront à couvrir les plans d'intéressement à long terme de la société, mais pourront également être annulées ou financer des acquisitions.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les prix à la production en Allemagne ont reculé de 0,2% en février sur une base mensuelle. Ils étaient attendus en hausse de 0,2% après une baisse de 0,1% en janvier.

La décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre sera rendue à 13h00.

Aux Etats-Unis, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en mars ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage seront connus à 13h30.

Aux Etats-Unis, l'indice des indicateurs avancés en mars et les ventes de logements anciens en février seront publiés à 15h00 avant l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz à 15h30.

Vers 12h00, l'euro cède 0,54% à 1,0852 dollar.