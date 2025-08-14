 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Baisse du bénéfice trimestriel de Deere : les droits de douane américains pèsent sur les marges des équipements agricoles
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 12:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des résultats, ajout d'éléments de contexte)

Le fabricant de matériel agricole Deere & Co DE.N a fait état d'un bénéfice inférieur au troisième trimestre et a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel jeudi, sous la pression des vents contraires liés aux droits de douane américains et à la faiblesse de la demande.

Les actions du plus grand fabricant mondial d'équipements agricoles ont chuté d'environ 4,5 % dans les échanges avant bourse.

Les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump ont eu un impact sur les entreprises de tous les secteurs, les entreprises manufacturières et industrielles étant les plus touchées.

Les entreprises mondiales qui ont publié leurs résultats entre le 16 juillet et le 8 août ont prévu un impact financier combiné de 13,6 milliards de dollars à 15,2 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année, selon un suivi mondial des tarifs douaniers de Reuters .

Donald Trump a déclaré que les droits de douane étaient une réponse aux déséquilibres commerciaux persistants des États-Unis et au déclin de la puissance manufacturière, et que ces mesures allaient créer des emplois et des investissements dans le pays.

Deere a également été affecté par la baisse des prix du blé, du maïs et du soja, qui sont proches de leur plus bas niveau depuis plusieurs années en Amérique du Nord, ce qui a fait chuter la demande de matériel agricole.

Les agriculteurs se sont également tournés vers la location de machines pour réduire leurs coûts, ce qui a affecté les ventes d'équipements coûteux tels que les tracteurs et les moissonneuses-batteuses.

Deere prévoit un bénéfice annuel compris entre 4,75 et 5,25 milliards de dollars, contre une estimation précédente de 4,75 à 5,50 milliards de dollars.

"En gérant les stocks de manière proactive, nous avons adapté la production à la demande des détaillants", a déclaré le directeur général de Deere, John May.

Son homologue CNH Industrial CNH.N a dépassé les estimations de bénéfices du deuxième trimestre au début du mois, mais a averti que ses ventes annuelles pourraient être inférieures à celles de l'année dernière.

Deere et CNH ont eu du mal à répondre à la forte demande de tracteurs observée en 2022, lorsque les revenus agricoles ont atteint un niveau record et que les paiements d'assistance en cas de pandémie ont permis aux agriculteurs de disposer de fonds supplémentaires pour moderniser leurs flottes.

Le bénéfice net de Deere au troisième trimestre s'est élevé à 1,29 milliard de dollars, soit 4,75 dollars par action, contre 1,73 milliard de dollars, soit 6,29 dollars par action, un an plus tôt.

Dans l'ensemble, les ventes trimestrielles ont chuté d'environ 9 % par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 12,02 milliards de dollars.

Valeurs associées

CNH INDUSTRIAL
12,830 USD NYSE +2,60%
DEERE & CO
513,345 USD NYSE +1,51%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

