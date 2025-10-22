Baisse du bénéfice du CME au troisième trimestre, la faiblesse des échanges d'énergie pesant sur les commissions

La bourse de produits dérivés CME Group CME.O a fait état mercredi d'une baisse de son bénéfice au troisième trimestre, la faiblesse des volumes d'énergie ayant pesé sur les commissions perçues sur la compensation et le règlement des transactions.

Les marchés de l'énergie se sont refroidis après avoir été le moteur de l'activité de trading pendant plusieurs trimestres. Le volume quotidien moyen des transactions énergétiques (ADV) du CME a chuté de 10,7 % pour atteindre 2,3 millions de contrats, la stabilité des prix du pétrole et la faiblesse des fluctuations des prix ayant freiné l'activité de couverture des investisseurs – un facteur clé en période de volatilité.

La plus grande place de marché de produits dérivés au monde a vu son ADV total chuter d'environ 10,5 % pour s'établir à 25,3 millions de contrats par rapport à l'année précédente, en raison d'une baisse de l'activité dans la plupart des catégories d'actifs.

Le chiffre d'affaires de CME s'est élevé à 1,54 milliard de dollars au cours du trimestre, contre 1,58 milliard de dollars il y a un an.

Les frais de compensation et de transaction, qui constituent la majeure partie des recettes de la société, ont diminué de 5,3 % pour atteindre 1,23 milliard de dollars.

Le bénéfice attribuable aux actionnaires de CME s'est élevé à 896,6 millions de dollars, soit 2,49 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 septembre. Ce chiffre est à comparer aux 901,3 millions de dollars, soit 2,50 dollars par action, enregistrés un an plus tôt.