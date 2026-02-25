Baisse du bénéfice d'APA au quatrième trimestre en raison de la baisse des prix du pétrole et de la production

La compagnie pétrolière et gazière APA

APA.O a annoncé mercredi une baisse de ses bénéfices au quatrième trimestre, en raison de la baisse des prix du pétrole et d'une diminution de la production.

Les prix mondiaux du pétrole brut ont été mis sous pression par les inquiétudes croissantes d'une surabondance et la perspective de plus en plus grande que le Venezuela ajoute des barils à l'offre mondiale.

La société a déclaré que le prix moyen du pétrole était de 61,03 dollars par baril au cours du quatrième trimestre, contre 72,42 dollars par baril un an plus tôt.

APA a déclaré avoir produit 459 767 barils équivalent pétrole par jour, contre 488 308 barils équivalent pétrole par jour un an plus tôt.

La société a déclaré un bénéfice net de 279 millions de dollars, soit 79 cents par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 354 millions de dollars, soit 96 cents par action, un an plus tôt.