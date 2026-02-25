 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Baisse du bénéfice d'APA au quatrième trimestre en raison de la baisse des prix du pétrole et de la production
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 22:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails des paragraphes 2 à 4)

La compagnie pétrolière et gazière APA

APA.O a annoncé mercredi une baisse de ses bénéfices au quatrième trimestre, en raison de la baisse des prix du pétrole et d'une diminution de la production.

Les prix mondiaux du pétrole brut ont été mis sous pression par les inquiétudes croissantes d'une surabondance et la perspective de plus en plus grande que le Venezuela ajoute des barils à l'offre mondiale.

La société a déclaré que le prix moyen du pétrole était de 61,03 dollars par baril au cours du quatrième trimestre, contre 72,42 dollars par baril un an plus tôt.

APA a déclaré avoir produit 459 767 barils équivalent pétrole par jour, contre 488 308 barils équivalent pétrole par jour un an plus tôt.

La société a déclaré un bénéfice net de 279 millions de dollars, soit 79 cents par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 354 millions de dollars, soit 96 cents par action, un an plus tôt.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

APA
27,8650 USD NASDAQ -2,64%
Gaz naturel
2,92 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
71,04 USD Ice Europ -0,24%
Pétrole WTI
65,54 USD Ice Europ -0,89%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank