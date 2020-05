Baisse des titres obligataires émis par le Royaume-Uni

Les ETFs exposés à des obligations émises par le Royaume-Uni, toutes maturités confondues, ont subi une performance négative vendredi dernier.

Le segment TrackInsight regroupant les ETFs exposés à des obligations émises par le Royaume-Uni, toutes maturités confondues a perdu 1,28% vendredi 15 mai dernier. Cette performance négative renvoie les rendements cumulés depuis le début de l'année de ce segment en territoire négatif alors que le rallye d'avril lui avait permis d'effacer les pertes liées au Coronavirus. Ce segment a récemment profité d'une forte collecte via le marché primaire suite à l'annonce du projet du gouvernement d'émettre de nouvelles obligations dans le cadre du plan de soutien à l'économie. La collecte avait bondi de plus de $ 220M ce jour-là et elle est assez calme depuis. Ce segment de 10 ETFs exposés aux obligations émises par le Royaume-Uni regroupe désormais $ 7,4 milliards d'actifs sous gestion.

En savoir plus sur les ETFs répliquant les obligations britanniques.