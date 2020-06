Baisse des obligations US à long terme

Les bons du trésor à maturité longue ont perdu les faveurs des investisseurs en raison de la stabilisation des perspectives économiques et du soutien de la FED.

Les ETFs répliquant des indices obligataires sur des bons du trésor américain avec une maturité supérieure à 20 ans ont perdu 1,08% ce jeudi 4 juin. Bien que la performance cumulée depuis le début de l'année reste positive (+16,62%), ce segment a perdu 5,49% sur les trente derniers jours. Les bons du trésor à maturité longue ont perdu les faveurs des investisseurs en raison de la stabilisation des perspectives économiques et du soutien de la FED qui s'emploie à garder les taux à court terme bas, impliquant une remontée progressive de la courbe des taux sur le plus long terme. Ce phénomène explique notamment la baisse des prix. Les flux enregistrés sur le marché primaire illustrent également la tendance actuelle puisque les investisseurs ont retiré près de $ 700 millions au cours du dernier mois. Le segment « Obligations US 20ans+ » regroupe 12 ETFs pour un total de 20,5 milliards d'actifs investis.

