Baisse des marchés européens après Nvidia, Engie en tête du CAC 40

(AOF) - Les marchés européens sont en baisse après de très nombreuses publications d'entreprises contrastées. Engie domine l'indice CAC 40 à la faveur de la révision à la hausse de ses perspectives pour l'exercice 2025. Hier soir, Nvidia a présenté des résultats meilleurs que prévu, mais la prévision de sa marge brute a déçu. Donald Trump a annoncé une hausse prochaine de 25% des droits de douanes pour les importations en provenance de l’Union européenne. Vers 12h, le CAC 40 perd 0,28% à 8121 points et l'Eurostoxx 50 cède 0,71% à 5488 points.

En Europe, WPP s'effondre de 15,65% à 649,70 pence. Le groupe publicitaire britannique a dévoilé ses résultats préliminaires de l'exercice 2024, manquant les attentes des analystes concernant son chiffre d'affaires et affichant des perspectives prudentes. A Paris, Publicis (-3,29% à 98,50 euros) est de fait sanctionné et ferme la marche de l'indice CAC 40. WPP a fait état d'un chiffre d'affaires annuel de 14,74 milliards de livre sterling, en baisse organique de 1% contre une décroissance de 0,4% attendue.

A Paris, Engie (+5,75% à 17,47 euros) domine l'indice CAC 40 à la faveur de la révision à la hausse de ses perspectives pour l'exercice 2025. Dans un contexte de réduction de la volatilité et d'une baisse des prix de l'énergie, et compte tenu d'un résultat financier net récurrent meilleur qu'attendu pour l'ensemble de l'année, le groupe énergétique vise désormais un résultat net récurrent part du groupe compris entre 4,4 et 5 milliards d'euros. Il le prévoyait auparavant dans une fourchette comprise entre 3,9 à 4,5 milliards d'euros.

Les investisseurs catapultent VusionGroup (+23,12% à 205 euros) en tête de l'indice SBF 120 au lendemain de la présentation de résultats annuels et de perspectives bien supérieurs aux attentes. En données ajustées, l'Ebitda 2024 du spécialiste des solutions de digitalisation pour le commerce physique a bondi de 51% à 160,5 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 15,9%, en amélioration de 2,7 points sur un an. Il dépasse de 17% les attentes.

Les chiffres macroéconomiques

Les prix de production de l'industrie française ont accéléré légèrement en janvier 2025, a indiqué l'Insee. Ils ont progressé de 0,9 % après des hausses respectives de 0,7 % en décembre et de 3% en novembre. Les prix de production ralentissent légèrement pour les produits destinés au marché français (+0,7 % après +0,9 %) et accélèrent pour ceux destinés aux marchés extérieurs (+1,3 % après +0,4 % en décembre).

En zone euro, l'indice de la confiance des consommateurs est ressorti à -13,6 en février comme attendu. Il était ressorti à -14,2 au mois de janvier.

Aux Etats-Unis, la nouvelle estimation du PIB au quatrième trimestre, les commandes de biens durables en janvier et les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à 14h30, suivies par les promesses de ventes de logements en janvier à 16 heures.

Vers 12h, l'euro perd 0,08% à 1,0479 dollar.