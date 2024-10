Baisse des marchés européens après la BCE, l'inflation américaine ralentit

(AOF) - Les indices européenns ont terminé dans le rouge après la publication cet après-midi des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis. Elle a augmenté de 2,4% en septembre en rythme annuel après 2,5% en août. De son côté, la BCE a publié le compte rendu de sa dernière réunion de politique monétaire. Elle signale que l'inflation globale devrait repartir à la hausse vers la fin de l'année. Côté valeurs, les brokers s'interrogent sur la capacité d'Airbus à atteindre son objectif de livraison pour 2024. Le CAC 40 a perdu 0,24% à 7541,59 points et l'Eurostoxx 50 a cédé 0,23% à 4971,03 points.

GSK (GlaxoSmithKline) a gagné 3,10% à 1503,25 pence et atteint la première place de l'indice Footsie 100 après l'annonce d'un accord dans le dossier du Zantac. Le laboratoire pharmaceutique britannique prévoit le règlement de 93% des plaintes (soit environ 80 000 cas) portées devant les tribunaux d'État américains contre ce médicament pour un montant pouvant atteindre 2,2 milliards de dollars. GSK précise que ce règlement se fera sans reconnaissance de responsabilité ni changement dans son programme de croissance ou ses projets d'investissement.

Hier soir, Airbus (+0,36% à 127,90 euros) a dévoilé sa performance commerciale pour le mois de septembre. Le constructeur aéronautique a ainsi livré 50 avions commerciaux à 29 clients. En parallèle, 235 commandes brutes ont été enregistrées. Il a remis 497 appareils depuis le début de l'année à 77 clients et il prévoit d'en livrer environ 770 appareils en 2024. Cet objectif avait été abaissé fin juin lors du profit warning. Airbus ciblait 800 livraisons auparavant. Les brokers s'interrogent sur la capacité d'Airbus à atteindre cet objectif compte tenu de sa performance à fin septembre.

Valneva (-1,54% à 2,55 euros) a confirmé ses objectifs à l'occasion de sa journée investisseurs à New York. Le spécialiste des vaccins vise un chiffre d'affaires 2024 compris entre 170 et 190 millions d'euros, avec des ventes de produits entre 160 et 180 millions et des dépenses de R&D comprises entre 60 et 75 millions d'euros. Valneva prévoit de brûler significativement moins de liquidités cette année qu'en 2023.

Les chiffres macroéconomiques

En rythme mensuel, les ventes au détail en Allemagne ont augmenté de 1,6% en août en Allemagne après +1,5% le mois précédent.

La BCE a publié le compte rendu de sa dernière réunion de politique monétaire. L'inflation globale devrait repartir à la hausse vers la fin de l'année, "en partie parce que les baisses antérieures des prix de l'énergie ne seraient plus prises en compte dans les taux annuels". Selon les dernières projections des services de la BCE, l'inflation globale devrait s'établir en moyenne à 2,5% en 2024, 2,2% en 2025 et 1,9% en 2026, atteignant notamment 2% au cours du second semestre de l'année prochaine.

L'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 2,4% en septembre en rythme annuel, contre un consensus de 2,3%, après 2,5% en août. La progression en rythme mensuel est de 0,2%,contre 0,1% de consensus après 0,2% le mois précédent. L'inflation core, mesure surveillée par la Fed, s'est élevée à 3,3% en rythme annuel, soit plus que le consensus de 3,2%, et à 0,3% en rythme mensuel, contre 0,2% de consensus.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'élève à 258 000 la semaine dernière, contre un consensus de 231 000, après 225 000 la semaine précédente.

Les stocks américains de gaz ont gonflé de 82 milliards de pieds cubes de gaz au cours de la semaine écoulée, alors qu'une hausse de 73 milliards de pieds cubes était attendue, après une hausse de 55 milliards la semaine précédente. Les stocks sont supérieurs de 124 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même époque et de 176 milliards de pieds cubes à la moyenne sur 5 ans de 3 453 milliards de pieds cubes.

Vers 17h40, l'euro perd 0,13% à 1,0929 dollar.