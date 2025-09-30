Baisse des indices américains après le rapport JOLTS, paralysie des États-Unis en vue

(AOF) - Les marchés américains reculent alors que les États-Unis pourraient bientôt être paralysés, faute d'un accord trouvé sur le financement du budget fédéral. Hier, aucun compromis n'a été trouvé après la réunion entre le président Donald Trump et les chefs de file des partis démocrate et républicain des deux chambres pour éviter un possible "shutdown" avant mardi soir. Selon le rapport JOLTS du mois d'aout, les ouvertures de postes ont été supérieures aux attentes. Vers 17h30, le Dow Jones perd 0,34% à 46157 points et le Nasdaq cède 0,04% à 22581 points.

Confrontée à des difficultés financières, la société Coty (+1,12%, à 4,05 dollars) a exposé aujourd'hui sa nouvelle stratégie avec l'intention de se recentrer sur ses activités dans le domaine des parfums de prestige et grand public (" Prestige Beauty " et " Mass Fragrance "). L'objectif est de stimuler sa croissance rentable et durable et d'accélérer la création de valeur. Le segment parfumerie représente 69% du chiffre d'affaires de la multinationale américaine de produits de beauté. En outre, Coty a lancé une revue stratégique complète de son activité cosmétiques.

Les chiffres macroéconomiques

Aux États-Unis, l'indice S&P/CS Composite, qui mesure la variation des prix de vente des logements unifamiliaux dans 20 zones métropolitaines, a progressé de 1,8% en juillet en rythme annuel. Il dépasse le consensus des analystes qui tablaient sur une hausse de 1,7%, après une progression de 2,2% en juin. En rythme mensuel, l'indicateur a reculé de 0,3% en juillet, après avoir été stable un mois plus tôt.

Le rapport JOLTS du Département américain au Travail a fait ressortir 7,227 millions d'ouvertures de postes en août. Il dépasse le consensus de 7,190 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes s'élevaient à 7,208 millions.

L'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago est ressorti à 40,6 en septembre, alors qu'il était attendu à 43,4. Il avait atteint 41,5 en août.

Les valeurs à suivre

Abbvie

Abbvie a annoncé le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de la Food & Drug Administration américaine pour l'approbation du Pivékimab sunirine expérimental pour le traitement du néoplasme à cellules dendritiques plasmacytoïdes blastiques. Il s'agit d'un cancer du sang rare et agressif présentant des caractéristiques de leucémie et de lymphome. Les patients présentent généralement des lésions cutanées, et la maladie se propage souvent à la moelle osseuse, au système nerveux central et aux ganglions lymphatiques.

ExxonMobil

ExxonMobil va licencier 2 000 personnes dans le monde, dans le cadre de son plan de restructuration à long terme, a rapporté ce mardi Bloomberg News, citant une note de service. Ces suppressions représentent près de 3 à 4% des effectifs mondiaux de la société pétrolière et gazière américaine. Elles s'inscrivent dans le cadre d'une démarche d'optimisation de l'efficacité, selon cette note de service.

Merck

Merck a dévoilé des résultats positifs d'un essai de phase III évaluant Winrevair face à un placebo (tous deux en association avec un traitement de fond) chez des adultes récemment diagnostiqués d'hypertension artérielle pulmonaire de classe fonctionnelle II ou III et présentant un risque intermédiaire ou élevé de progression de la maladie. L'étude a révélé que le traitement de Merck réduisait le risque d'aggravation clinique de 76%.

Verizon

Verizon, opérateur télécoms américain, est en discussions avec EchoStar concernant l'achat d'une partie du spectre sans fil de ce dernier, a fait savoir l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier. Dans le sillage de ces informations, EchoStar progresse de près de de 3%.