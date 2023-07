Baisse des immatriculations de voitures particulières neuves en juin 2023

(AOF) - En juin 2023, les immatriculations de voitures particulières neuves, hors immatriculations provisoires et transit temporaire, baissent de 5,7% par rapport au mois précédent, en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (139 700 véhicules contre 148 100 en mai 2023), selon les données publiées sur le site du Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires.

En données brutes, le nombre de voitures immatriculées en France, hors immatriculations provisoires et transit temporaire, est de 191 600 unités en juin 2023, contre 174 300 en juin 2022, soit une augmentation de 9,9 %.

Sur le premier semestre de l'année 2023, 906 000 voitures particulières ont été immatriculées, soit une hausse de 14,2% par rapport à l'an passé.