Baisse des ETFs actions équipondérés sur les pays émergents

Les ETFs exposés à des indices actions equipondérés sur les pays émergents ont marqué un coup d'arrêt hier.

Les ETFs exposés à des indices actions equipondérés sur les pays émergents ont marqué un coup d'arrêt dans leur rally débuté fin mars. Après avoir perdu plus de 30% en un mois en raison du coronavirus, les ETFs regroupés dans le segment TrackInsight dédié ont débuté une reprise progressive qui leur a permis d'effacer leurs pertes le 6 juillet. Depuis, la performance cumulée de ce segment est de retour en territoire positif malgré le ralentissement d'hier de -2,99%. Les marchés émergents et plus particulièrement la Chine ont été impactés par de nouvelles tensions sino-américaines concernant le contrôle des technologies de pointe et la gestion du cas hongkongais. La situation actuelle est aggravée par la recrudescence du nombre de cas de coronavirus et la hausse du dollar américain. Ce segment de 8 ETF a gagné 3,49% en 2020 et représente $ 184 millions d'actifs sous gestion.

Téléchargez l'enquête ETF 2020 de TrackInsight.