Baisse de la performance pour les actions émergentes équipondérées

Les ETFs exposés à des indices « actions émergentes » équipondérés connaissent un début d'année difficile avec deux baisses journalières successives qui portent déjà la performance depuis le début de l'année en territoire négatif, à -0,93%. Les différentes turbulences comme le plongeon du marché chinois, les crises de la dette en Turquie et en Argentine et plus récemment le conflit Sino-Américain touchant les échanges commerciaux ont impacté la santé des valeurs situées dans les pays émergents. En 2019, le segment s'en est bien sorti avec une croissance d'environ 15% au prix cependant d'une forte volatilité. Il regroupe 9 ETFs, exposés à 9 indices différents pour un total de $ 228 millions d'actifs sous gestion.

