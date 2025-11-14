 Aller au contenu principal
Baisse de l'indice mondial des actions et hausse des rendements obligataires en raison de l'affaiblissement des espoirs de réduction des taux d'intérêt
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 23:31

    L'indice mondial des actions MSCI a perdu du terrain
vendredi et Wall Street a terminé la semaine en demi-teinte,
tandis que les rendements du Trésor américain ont augmenté après
que les responsables « faucons » de la Réserve fédérale aient
douché les espoirs d'une réduction des taux d'intérêt en
décembre.
  
     Après avoir ouvert en baisse, le S&P 500 a récupéré la
plupart de ses pertes avec l'aide des chasseurs de bonnes
affaires après que les bourses de Tokyo à Paris aient clôturé en
forte baisse, tandis que de nouvelles inquiétudes concernant le
budget britannique à venir  ont aggravé la douleur des
marchés britanniques.
    Invoquant les inquiétudes liées à l'inflation et les signes
d'une relative stabilité du marché du travail après deux baisses
de taux aux États-Unis cette année, un nombre croissant de
responsables politiques de la Fed ont fait part de leur
réticence à l'égard d'un nouvel assouplissement .
    Vendredi matin, le président de la Réserve fédérale de
Kansas City, Jeffrey Schmid , a fait part de ses
inquiétudes quant à une inflation "trop élevée" qui va bien
au-delà des effets étroits des seuls tarifs douaniers, suggérant
une dissidence potentielle en décembre si les décideurs
politiques optaient pour une réduction des taux.
    Dans l'après-midi, la présidente de la Réserve fédérale de
Dallas,  Lorie Logan  , a fait part de son opposition à
une baisse des taux en décembre, après s'être déjà opposée à la
baisse des taux de la Fed en octobre en raison d'une inflation
trop élevée.
     Après 43 jours sans données officielles en raison de la
fermeture record du gouvernement américain, les traders ont
réagi aux commentaires des banquiers centraux en évaluant à
environ 46 % la probabilité d'une réduction d'un quart de point
le mois prochain, contre 66,9 % la semaine dernière, selon
l'outil FedWatch  de CME Group.
    Toutefois, le Nasdaq, qui est axé sur la technologie, a
récupéré ses pertes pour clôturer en légère hausse, les
investisseurs ayant mis de côté leurs craintes concernant les
valorisations élevées des actions technologiques.
    "Le reste du monde était faible parce qu'il suivait
l'exemple du marché américain jeudi", a déclaré Andrew Slimmon,
gestionnaire de portefeuille principal chez Morgan Stanley
Investment Management, mais il a noté que Wall Street était
soutenu par "une offre sur les actions qui ont mené le déclin
ces derniers jours"
    "Les gens sont conditionnés à acheter les baisses. C'est une
excellente stratégie. Et nous sommes à un moment de l'année où
les gagnants continuent de gagner. C'est pourquoi les actions
qui marchent aujourd'hui ont été gagnantes depuis le creux
d'avril", a-t-il déclaré.
    Par exemple, Nvidia  NVDA.O , leader des puces
d'intelligence artificielle, a terminé en hausse de 1,8 %,
tandis que l'indice technologique S&P 600  .SPSMCT , à plus
petite capitalisation, a effacé ses pertes antérieures pour
clôturer en hausse de 0,3 %.
     Le programme chargé de la semaine à venir, qui comprend les
 résultats trimestriels de Nvidia   et des grands
détaillants, qui jetteront un éclairage sur la santé du
consommateur et la demande en matière d'intelligence
artificielle, a probablement contribué à cette nervosité .
     "Il y a tellement de courants contraires sur le marché
qu'il peut être difficile de déterminer la direction que
prennent les choses. L'économie américaine est-elle forte ou
faible? La réponse est: les deux. L'inflation est-elle en hausse
ou en baisse? Les valorisations sont-elles élevées ou faibles?",
a déclaré ViktorShvets, responsable de la stratégie des marchés
mondiaux chez Macquarie Capital.
    À Wall Street  , le Dow Jones Industrial Average
 .DJI  a perdu 309,74 points, soit 0,65 %, pour atteindre 47
147,48 points, mais a enregistré un gain de 0,3 % pour la
semaine. Le S&P 500  .SPX  a perdu 3,38 points, soit 0,05%, à 6
734,11 pour un gain hebdomadaire de 0,1% et le Nasdaq Composite
 .IXIC  a progressé de 30,23 points, soit 0,13%, à 22 900,59,
laissant une perte d'environ 0,5% pour la semaine.
     L'indice MSCI des valeurs mondiales  .MIWD00000PUS  a perdu
4,37 points, soit 0,44%, à 995,79, ce qui lui laisserait un gain
d'environ 0,4% pour la semaine.
  
     Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  et
l'indice européen FTSEurofirst 300  .FTEU3  avaient tous deux
clôturé en baisse d'environ 1%.
  
    Avant l'ouverture de Wall Street, l'indice MSCI des actions
asiatiques hors Japon  .MIAPJ0000PUS  avait clôturé en baisse de
1,5 %.
    Les rendements du Trésor américain  ont augmenté après
avoir chuté plus tôt dans la journée. Le rendement des
obligations américaines de référence à 10 ans  US10YT=RR  a
augmenté de 3,5 points de base à 4,146%, contre 4,111% jeudi en
fin de journée. Le rendement des obligations à deux ans
 US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions
de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 1,9
point de base à 3,608%, contre 3,589% jeudi soir.
    Sur le marché des changes , le dollar a gagné du
terrain sur l'euro et est resté stable face au yen, les actions
s'étant quelque peu redressées et les opérateurs s'interrogeant
sur les prochaines mesures de la Réserve fédérale.
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert contre
un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a augmenté de
0,02% à 99,26, avec l'euro  EUR=  en baisse de 0,08% à 1,1622 $.
    Le yen japonais  JPY=  s'est renforcé de 0,02% contre le
billet vert à 154,55 pour un dollar.
     La  livre sterling  GBP=  s'est affaiblie de 0,14 % à
1,3171 $ après qu'un  rapport ait indiqué que  La ministre
des Finances Rachel Reeves   a abandonné ses plans  
d'augmenter les taux d'imposition sur le revenu dans le prochain
budget, soulevant des questions sur les plans d'équilibre des
finances publiques.
     Dans les crypto-monnaies, le bitcoin BTC=  a chuté de
3,93% à 94 920,96 $. L'ethereum  ETH=  a reculé de 0,49% à 3
164,35 dollars.
  
      Les prix du pétrole  se sont établis en hausse de
plus d'un dollar sur les craintes de l'offre après que le port
de Novorossiisk sur la mer Noire ait arrêté les exportations de
pétrole à la suite d'une attaque de drone ukrainien sur un dépôt
de pétrole dans la principale plaque tournante de l'énergie
russe.
    Le pétrole brut américain  CLc1  s'est établi en hausse de
2,39% ou 1,40 $ à 60,09 $ le baril et le Brent  LCOc1  s'est
établi à 64,39 $ le baril, en hausse de 2,19% ou 1,38 $ sur la
journée.
      Le prix de l'or  a perdu duterrain après les
remarques fermes des responsables de la Fed. L'or au comptant
 XAU=  a baissé de 2,12% à 4 082,76 dollars l'once. Les contrats
à terme sur l'or américain  GCc1  ont baissé de 2,4% à 4 086,50
dollars l'once.

Valeurs associées

BTC/USD
94 632,3736 USD CryptoCompare -5,11%
CSI 300 INDEX
4 628,14 Pts Six - Forex 1 -1,57%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 147,48 Pts Index Ex -0,65%
EUR/USD SPOT
1,1617 USD Six - Forex 1 -0,17%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
GBP/USD SPOT
1,3177 Six - Forex 1 +0,02%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
22 900,59 Pts Index Ex +0,13%
NVIDIA
190,1700 USD NASDAQ +1,77%
Nikkei 225
50 376,53 Pts Six - Forex 1 -1,77%
ORACLE
222,870 USD NYSE +2,43%
Or
4 080,44 USD Six - Forex 1 -2,18%
PALANTIR TECHNOLOGIES
174,0100 USD NASDAQ +1,09%
Pétrole Brent
64,25 USD Ice Europ +1,81%
Pétrole WTI
59,92 USD Ice Europ +1,80%
S&P 500 INDEX
6 734,11 Pts CBOE -0,05%
STOXX Europe 600
574,81 Pts DJ STOXX -1,01%
USA BENCHMARK 10A
4,134 Rates +0,94%
USA BENCHMARK 2A
3,593 Rates +0,85%
USD/JPY SPOT
154,5370 Six - Forex 1 0,00%
