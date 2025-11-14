Baisse de l'indice mondial des actions et hausse des rendements obligataires en raison de l'affaiblissement des espoirs de réduction des taux d'intérêt

L'indice mondial des actions MSCI a perdu du terrain vendredi et Wall Street a terminé la semaine en demi-teinte, tandis que les rendements du Trésor américain ont augmenté après que les responsables « faucons » de la Réserve fédérale aient douché les espoirs d'une réduction des taux d'intérêt en décembre. Après avoir ouvert en baisse, le S&P 500 a récupéré la plupart de ses pertes avec l'aide des chasseurs de bonnes affaires après que les bourses de Tokyo à Paris aient clôturé en forte baisse, tandis que de nouvelles inquiétudes concernant le budget britannique à venir ont aggravé la douleur des marchés britanniques. Invoquant les inquiétudes liées à l'inflation et les signes d'une relative stabilité du marché du travail après deux baisses de taux aux États-Unis cette année, un nombre croissant de responsables politiques de la Fed ont fait part de leur réticence à l'égard d'un nouvel assouplissement . Vendredi matin, le président de la Réserve fédérale de Kansas City, Jeffrey Schmid , a fait part de ses inquiétudes quant à une inflation "trop élevée" qui va bien au-delà des effets étroits des seuls tarifs douaniers, suggérant une dissidence potentielle en décembre si les décideurs politiques optaient pour une réduction des taux. Dans l'après-midi, la présidente de la Réserve fédérale de Dallas, Lorie Logan , a fait part de son opposition à une baisse des taux en décembre, après s'être déjà opposée à la baisse des taux de la Fed en octobre en raison d'une inflation trop élevée. Après 43 jours sans données officielles en raison de la fermeture record du gouvernement américain, les traders ont réagi aux commentaires des banquiers centraux en évaluant à environ 46 % la probabilité d'une réduction d'un quart de point le mois prochain, contre 66,9 % la semaine dernière, selon l'outil FedWatch de CME Group. Toutefois, le Nasdaq, qui est axé sur la technologie, a récupéré ses pertes pour clôturer en légère hausse, les investisseurs ayant mis de côté leurs craintes concernant les valorisations élevées des actions technologiques. "Le reste du monde était faible parce qu'il suivait l'exemple du marché américain jeudi", a déclaré Andrew Slimmon, gestionnaire de portefeuille principal chez Morgan Stanley Investment Management, mais il a noté que Wall Street était soutenu par "une offre sur les actions qui ont mené le déclin ces derniers jours" "Les gens sont conditionnés à acheter les baisses. C'est une excellente stratégie. Et nous sommes à un moment de l'année où les gagnants continuent de gagner. C'est pourquoi les actions qui marchent aujourd'hui ont été gagnantes depuis le creux d'avril", a-t-il déclaré. Par exemple, Nvidia NVDA.O , leader des puces d'intelligence artificielle, a terminé en hausse de 1,8 %, tandis que l'indice technologique S&P 600 .SPSMCT , à plus petite capitalisation, a effacé ses pertes antérieures pour clôturer en hausse de 0,3 %. Le programme chargé de la semaine à venir, qui comprend les résultats trimestriels de Nvidia et des grands détaillants, qui jetteront un éclairage sur la santé du consommateur et la demande en matière d'intelligence artificielle, a probablement contribué à cette nervosité . "Il y a tellement de courants contraires sur le marché qu'il peut être difficile de déterminer la direction que prennent les choses. L'économie américaine est-elle forte ou faible? La réponse est: les deux. L'inflation est-elle en hausse ou en baisse? Les valorisations sont-elles élevées ou faibles?", a déclaré ViktorShvets, responsable de la stratégie des marchés mondiaux chez Macquarie Capital. À Wall Street , le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 309,74 points, soit 0,65 %, pour atteindre 47 147,48 points, mais a enregistré un gain de 0,3 % pour la semaine. Le S&P 500 .SPX a perdu 3,38 points, soit 0,05%, à 6 734,11 pour un gain hebdomadaire de 0,1% et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 30,23 points, soit 0,13%, à 22 900,59, laissant une perte d'environ 0,5% pour la semaine. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a perdu 4,37 points, soit 0,44%, à 995,79, ce qui lui laisserait un gain d'environ 0,4% pour la semaine. Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX et l'indice européen FTSEurofirst 300 .FTEU3 avaient tous deux clôturé en baisse d'environ 1%. Avant l'ouverture de Wall Street, l'indice MSCI des actions asiatiques hors Japon .MIAPJ0000PUS avait clôturé en baisse de 1,5 %. Les rendements du Trésor américain ont augmenté après avoir chuté plus tôt dans la journée. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 3,5 points de base à 4,146%, contre 4,111% jeudi en fin de journée. Le rendement des obligations à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 1,9 point de base à 3,608%, contre 3,589% jeudi soir. Sur le marché des changes , le dollar a gagné du terrain sur l'euro et est resté stable face au yen, les actions s'étant quelque peu redressées et les opérateurs s'interrogeant sur les prochaines mesures de la Réserve fédérale. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert contre un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a augmenté de 0,02% à 99,26, avec l'euro EUR= en baisse de 0,08% à 1,1622 $. Le yen japonais JPY= s'est renforcé de 0,02% contre le billet vert à 154,55 pour un dollar. La livre sterling GBP= s'est affaiblie de 0,14 % à 1,3171 $ après qu'un rapport ait indiqué que La ministre des Finances Rachel Reeves a abandonné ses plans d'augmenter les taux d'imposition sur le revenu dans le prochain budget, soulevant des questions sur les plans d'équilibre des finances publiques. Dans les crypto-monnaies, le bitcoin BTC= a chuté de 3,93% à 94 920,96 $. L'ethereum ETH= a reculé de 0,49% à 3 164,35 dollars. Les prix du pétrole se sont établis en hausse de plus d'un dollar sur les craintes de l'offre après que le port de Novorossiisk sur la mer Noire ait arrêté les exportations de pétrole à la suite d'une attaque de drone ukrainien sur un dépôt de pétrole dans la principale plaque tournante de l'énergie russe. Le pétrole brut américain CLc1 s'est établi en hausse de 2,39% ou 1,40 $ à 60,09 $ le baril et le Brent LCOc1 s'est établi à 64,39 $ le baril, en hausse de 2,19% ou 1,38 $ sur la journée. Le prix de l'or a perdu duterrain après les remarques fermes des responsables de la Fed. L'or au comptant XAU= a baissé de 2,12% à 4 082,76 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain GCc1 ont baissé de 2,4% à 4 086,50 dollars l'once.