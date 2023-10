Baisse de 26% des offres d'emploi au 3e trimestre 2023 (Adecco Analytics)

(AOF) - « Les publications d'offres d'emploi poursuivent leur baisse amorcée depuis fin 2022». C’est ce que rapporte Adecco Analytics sur la base de son baromètre rendu public ce 19 octobre. L’étude du spécialiste de l’intérim relève une baisse de 16% des offres publiées sur les sites spécialisés par rapport au trimestre précédent, à 2,35 millions d’offres. La baisse atteint 26% sur un an, et elle touche « tous les territoires, sans distinction ». Ce sont les « services support aux entreprises » (comptabilité, informatique, administratif , etc) qui » portent les besoins » .

Adecco constate " de très forts volumes d'offres " dans ces secteurs " malgré la baisse générale " : " les métiers de la comptabilité restent la profession la plus recherchée ". 58% des offres sont proposées en CDI , en hausse de 4% sur le trimestre.

Cette baisse “très marquée” est “à relativiser” souligne Adecco Analytics , rappelant qu'elle intervient après un " raz-de-marée " observé en 2021 et 2022 et que les niveaux actuels sont " proches " de ceux d'avant-crise.

" Les employeurs sont dans une situation d'attentisme face à un faisceau d'inquiétudes " affirme Président du groupe Adecco France, Alexandre Viros, dans "Le Parisien", évoquant " une croissance faible, une forte inflation " ainsi que " l'instabilité géopolitique ".