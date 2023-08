Baisse de 19% de la production de gaz en Europe en juin 2023

Le nombre mondial d'appareils de forage de gaz, une mesure de l'activité en amont, a connu une augmentation de 28 unités en glissement mensuel et de 34 unités en glissement annuel en juillet 2023, ce qui porte le total à 400 unités.

(AOF) - Selon le rapport mensuel du GECF sur le marché du gaz, en juin 2023, la production de gaz en Europe a connu une baisse de 19% en glissement annuel, ce qui a donné une production totale de 12,7 milliards de mètres cubes. Cette réduction est principalement attribuée à la baisse de la production des principaux producteurs de la région : la Norvège et le Royaume-Uni. En outre, la production de gaz de schiste extraite des sept principales régions des États-Unis a enregistré une hausse de 4 % en glissement annuel en juillet 2023, soit une production totale de 85,5 milliards de mètres cubes.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.