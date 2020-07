Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Baisse de 15,6% du CA d'Arkema au T2, vers une amélioration graduelle de la demande au S Reuters • 30/07/2020 à 07:04









30 juillet (Reuters) - Arkema SA AKE.PA a fait état jeudi dans un communiqué: * D'UN CHIFFRE D'AFFAIRES EN BAISSE DE 15,6% AU T2, À 1,9 MILLIARD D'EUROS * D'UN EBITDA DE 286 MILLIONS D'EUROS AU T2 CONTRE 407 MILLIONS UN AN PLUS TÔT * D'UN RÉSULTAT NET COURANT DE 90 MILLIONS D'EUROS AU T2 CONTRE UN BÉNÉFICE DE 192 MILLIONS UN AN PLUS TÔT * SUR LE DEUXIÈME SEMESTRE, LE GROUPE POURSUIVRA SES EFFORTS SUR SES COÛTS ET LA TRÉSORERIE DANS UN ENVIRONNEMENT ENCORE MARQUÉ PAR UNE FAIBLE VISIBILITÉ - PDG * ARKEMA S'ATTEND À CE QUE LA DEMANDE CONTINUE DE S'AMÉLIORER GRADUELLEMENT SUR LA SECONDE PARTIE DE L'ANNÉE * ARKEMA-LE CHIFFRE D'AFFAIRES AU TROISIÈME TRIMESTRE POURRAIT ÊTRE INFÉRIEUR D'ENVIRON 10% À CELUI DE L'AN DERNIER À PÉRIMÈTRE ET CHANGES CONSTANTS Pour plus de détails, cliquez sur AKE.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris +0.16%