Baisse d'appétit pour les ETFs de valeurs de croissance

Le segment TrackInsight dédié aux grandes capitalisations dites « croissance » a perdu $ 649,2 millions d'actifs nets ce lundi 29 juin en raison des retraits enregistrés sur le marché primaire. Il s'agit de la seconde plus forte décollecte pour ce segment sur les trente derniers jours. Cependant, les flux cumulés depuis le début de l'année au sein des 37 ETFs inclus dans ce segment restent largement positifs malgré les récents retraits et s'affichent désormais à $ 9,3 milliards. Les investisseurs ont massivement acheté les ETFs exposés aux actions de croissance suite à la baisse des marchés en mars. En un mois en partant du 25 mars, les émetteurs d'ETFs ont créé pour l'équivalent de $ 7 milliards de nouvelles parts pour satisfaire la demande. En 2020, ce segment a progressé de 7,24% et atteint désormais un total de $ 179,6 milliards d'actifs sous gestion.

