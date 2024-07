Baisse continue en vue des marchés européens, Stellantis en vedette

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendues en recul à l'ouverture de la séance ce jeudi. Elle sera encore marquée par la publication de nombreux résultats d'entreprises. Les marchés réagiront notamment aux contre-performances de Stellantis et de Kering. "La baisse de nos résultats financiers au premier semestre 2024 est principalement due à un recul des ventes", explique le groupe automobile. Le résultat opérationnel courant du géant du luxe a chuté de 42% sur ce même semestre. En revanche, Renault a signé un premier semestre "record" grâce à sa marge opérationnelle.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Kering

Confronté à une nette baisse de son activité, les résultats de Kering ont chuté au premier semestre. Le résultat net part du groupe est tombé à 878 millions d’euros contre 1,785 milliard d’euros au premier semestre 2023. Le résultat opérationnel courant a chuté de 42% à 1,58 milliard d’euros au premier semestre, faisant ressortir marge opérationnelle courante à 17,5% contre 27%, un an auparavant. Le résultat opérationnel courant était attendu en repli de 40% à 45% par Kering.

Michelin

Michelin affiche un chiffre d'affaires de 13,48 milliards d'euros, en baisse de 3,1% hors effets de change au premier semestre. Le fabricant de pneumatiques souligne que son résultat opérationnel des secteurs atteint 13,2 % du chiffre d'affaires, contre 12,1 % au premier semestre 2023, porté par l'évolution du mix et des charges opérationnelle. L'Ebitda des secteurs ressort à 2,8 milliards d'euros soit 20,4 % des ventes, en hausse de 1,6 point sur un an. Le résultat net par action n'est en revanche que de 1,62 euro pour le 1er semestre 2024 contre 1,70 euro il y a un an.

Renault

Renault affiche pour le 1er semestre 2024 un chiffre d'affaires de 27 milliards d'euros, en hausse de 0,4 % sur un an et de 3,7 % à taux de change constants. Le constructeur souligne sa profitabilité " record " avec une marge opérationnelle du groupe de 8,1 % du chiffre d'affaires (en hausse de 0,5 point sur un an), en hausse de 0,1 milliard d'euros par rapport au 1er semestre 2023. Le résultat net ressort à 1,38 milliard d'euros, incluant 440 millions d'euros de perte sur la cession de titres Nissan, contre 2,12 milliards un an plus tôt.

Stellantis

Stellantis a généré au premier semestre un chiffre d'affaires de 85 milliards d'euros, en baisse de 14% en glissement annuel, et un bénéfice net de 5,6 milliards d'euros, en baisse de 48% en glissement annuel. Le bénéfice par action dilué ajusté a reculé de 35% en glissement annuel. Le résultat opérationnel courant a chuté de 40% à 8,46 milliards d'euros représente une marge de 10% contre 14,4%, un an auparavant. "La baisse de nos résultats financiers au premier semestre 2024 est principalement due à un recul des ventes, et à une évolution défavorable du mix", explique Stellantis.

Les chiffres macroéconomiques

Les données sur le climat des affaires en juillet en France seront publiées à 8h45.

L'Indice Ifo du climat des affaires en juillet en Allemagne sera publié à 10h.

Aux Etats-Unis, les données sur PIB du deuxième trimestre, celles sur les commandes de biens durables en juin et celles sur les inscriptions hebdomadaires au chômage seront dévoilées à 14h30.

Les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz aux Etats-Unis seront publiées à 16h30.

Vers 8h30, l'euro perd 0,02% à 1,0837 dollar

Hier à Paris

Les indices européens se sont repliés en clôture après la publication d'une nouvelle salve de résultats d'entreprises. Le secteur du luxe a terminé en recul, pénalisé par la contre-performance semestrielle de LVMH. En revanche, Dassault Aviation a enregistré l'une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120 grâce à un carnet de commandes record et une hausse de sa trésorerie. Côté statistiques, en zone euro, l’activité (PMI) dans le secteur privé a déçu en juillet. Le CAC 40 a perdu 1,12% à 7513 points et l'Eurostoxx50 a cédé 1,16% à 4859 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont terminé dans le rouge, valeurs technologiques en tête. Très attendus les résultats de Alphabet et de Tesla ont été sanctionnés par les investisseurs. Les perspectives de marge du premier inquiètent et les profits du second ont chuté plus qu'anticipé. Côté statistiques, l'indice des directeurs d'achat Composite a légèrement dépassé les attentes en juillet grâce aux services. Les données du PIB au deuxième trimestre seront publiées demain. L'indice Dow Jones a perdu 1,25% à 39853,87 points et le Nasdaq Composite, a cédé 3,64% à 17342,41 points.