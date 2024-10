Baisse continue en vue des marchés européens, les banques et TotalEnergies en vedette

(AOF) - Les principales Bourses européennes devraient poursuivre leur mouvement baissier à l'ouverture de la séance ce jeudi. Celle-ci sera encore dominée par les résultats d'entreprises. Ceux notamment de BNP Paribas, Société Générale, Airbus ou encore de TotalEnergies vont faire réagir les marchés. Le groupe pétrolier a annoncé ce matin un repli de son résultat net ajusté au troisième trimestre. Côté statistiques, les investisseurs prendront connaissance à 11h, en zone euro, des données sur l'inflation en octobre et celles sur le taux de chômage en septembre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Airbus

Au troisième trimestre, les revenus d'Airbus s'élèvent à 15,69 milliards d'euros, soit une hausse de 5%. Le chiffre d'affaires "reflète principalement la contribution accrue de la division Airbus Helicopters, en particulier grâce à l'augmentation des livraisons d'hélicoptères, de celle des livraisons d'avions commerciaux avec un mix favorable". Son bénéfice net a bondi de 22% à 983 millions d'euros. Le bénéfice net par action est en hausse de 22% à 1,24 euro. L'Ebit ajusté a progressé de 39% à 1,41 milliard d'euros.

Axa

Le total des primes brutes émises et des autres revenus d'Axa a progressé de 7% en comparable à 84 milliards d'euros. Sur la même base, les primes en assurance dommages sont en hausse de 7% à 44,5 milliards d'euros et les primes en assurance vie et santé en progression de 7% à 38,2 milliards d'euros. En gestion d'actifs, les revenus ont augmenté de 6% à 1,2 milliard d'euros. L'assureur précise que le montant préliminaire combiné des sinistres liés aux ouragans Helene et Milton devrait s'élever à moins de 200 millions d'euros, avant impôt et net de réassurance.

TotalEnergies

Le résultat net ajusté part TotalEnergies s'établit à 4,07 milliards de dollars au troisième trimestre 2024 contre 4,67 milliards de dollars au deuxième trimestre 2024, principalement en raison du fort repli des marges de raffinage et de la baisse des prix du pétrole. Le résultat net ajusté dilué par action s'est établi à 1,74 dollar au troisième trimestre 2024 (calculé sur la base d'un nombre moyen pondéré dilué d'actions de 2 310 millions) contre 1,98 dollar au deuxième trimestre 2024. L'Ebitda ajusté recule de 9% au troisième trimestre à 10 milliards de dollars.

Ubisoft

Au premier semestre, Ubisoft a enregistré une perte nette, part du groupe, de 246,7 millions d'euros contre une perte de 34,3 millions d'euros un an plus tôt à la même époque. L'éditeur de jeux vidéo a été confronté à une chute de son net bookings - l'équivalent du chiffre d'affaires – de 21,9% à 642,3 millions d'euros. Le net bookings du deuxième trimestre 2024-25 s'est élevé à 352,3 millions d'euros, en baisse de 36,5% (-36,3% à taux de change constants).

Les chiffres macroéconomiques

En France, les données sur l'inflation en octobre et l'indice de prix de production de l'industrie en septembre seront publiés à 8h45.

En zone euro, les données sur l'inflation en octobre et celles sur le taux de chômage en septembre seront publiées à 11h.

Aux Etats-Unis, à 13h30 seront connues les données sur les inscriptions hebdomadaires au chômage, sur le revenu et la consommation des ménages en septembre et l'indice des prix PCE en septembre.

L'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago en octobre sera connu à 14h45.

Les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz aux Etats-Unis seront publiées à 15h30.

Hier à Paris

Les marchés européens ont terminé cette troisième séance de la semaine sur une note négative. L'actualité était chargée entre les résultats d'entreprises qui continuent de pleuvoir et de nombreuses statistiques qui mobilisent également l'attention des investisseurs. Le PIB de la zone euro a progressé de 0,4 % au troisième trimestre, plus que ce qu'attendaient les économistes. Capgemini a fermé la marche de l'indice phare de la place parisienne après une révision de ses objectifs annuels. Le CAC 40 a fléchi de 1,1% à 7428 points tandis que l'EuroStoxx 50 a perdu 1,28% à 4886 points.

Vers 8h25, l'euro perd 0,06% à 1,0852 dollar.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé dans le rouge. De nouveaux résultats d'entreprises ont été publiées. Si Caterpillar et Kraft Heinz ont déçu après avoir réduit leurs perspectives, Alphabet a affiché de robustes résultats. Du côté de la macroéconomie, les créations d'emplois dans le secteur privé sont bien plus nombreuses que prévu. Le PIB américain a progressé de 2,8% au troisième trimestre alors qu’il était anticipé une progression de 3%. Le Dow Jones a reculé de 0,22% à 42141,54 points et le Nasdaq Composite a perdu 0,56% à 18607,93 points.