Baisse continue en vue des marchés européens avant le Nouvel An

(AOF) - Les Bourses européennes devraient continuer à reculer pour cette dernière séance de l'année 2024. Aucune statistique ne figure à l'agenda de ce mardi et de faibles volumes d'échanges sont encore attendus. Le CAC 40 devrait perdre 0,10%. La séance sera raccourcie par le Nouvel An : les marchés en Europe fermeront en début d'après-midi. Ils rouvriront le jeudi 2 janvier. Côté valeurs, le groupe Casino et Icade Promotion ont annoncé hier la signature d'un accord ferme portant sur la cession d’un portefeuille immobilier de 11 sites, pour un prix de cession de 50 millions d'euros.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Aubay

Réuni le 27 décembre courant et usant de l'autorisation conférée par l'assemblée générale du 14 mai 2024 (26ème résolution), le Conseil d'administration d'Aubay a décidé de réduire le capital social par voie d'annulation de 271 591 actions auto-détenues représentant environ 2% du capital social (avant la réduction de capital).

Casino/Icade

Le groupe Casino et Icade Promotion ont signé un accord ferme portant sur la cession d'un portefeuille immobilier de 11 sites, pour un prix de cession de 50 millions d'euros. Ce portefeuille est composé de parkings, de fonciers non bâtis, de murs et de lots annexes attenants à des magasins, dont l'exploitation opérationnelle est assurée par des tiers, présentant un potentiel de transformation immobilière. Les deux groupes ont également signé concomitamment des accords pour confier la gestion immobilière d'une partie de ce portefeuille à Casino Immobilier, pendant une durée de 4 ans.

Latecoere

A l'issue de l'Assemblée Générale Mixte Annuelle d'hier, le Conseil d'Administration de Latecoere s'est réuni et a décidé de nommer Nick Sanders comme nouveau président du Conseil d'Administration en remplacement de Thierry Mootz qui reste administrateur de la société. Nick Sanders est un ingénieur de formation qui apporte une vaste expérience de l'industrie aérospatiale. Il possède notamment une connaissance approfondie des redressements industriels complexes grâce à ses précédentes expériences en qualité de dirigeant et de membre du conseil d'administration.

Voltalia

Après avoir remporté le projet de Sagdoud en mai dernier, Voltalia est de nouveau retenu par l'Etat tunisien pour le projet de Menzel Habib. Ce nouveau projet solaire de 139 mégawatts sera situé dans la région de Gabès dans le sud-est du pays. La future centrale produira une quantité d'énergie équivalente à la consommation annuelle de plus de 620 000 habitants. Elle permettra d'éviter l'émission de 360 000 tonnes de CO2 par an. La construction débutera fin 2025 pour une mise en service en 2027. L'électricité sera vendue dans le cadre d'un contrat de vente d'électricité de 25 ans.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune publication d'importance n'est attendue ce jour.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé la dernière séance complète de l'année sur une note négative, sur fond de faibles volumes et en l'absence d'indicateurs majeurs. De l'autre côté de l'Atlantique, les indices américains s'affichent également dans le rouge à mi-séance. Saint-Sylvestre oblige, les Bourses continentales baisseront exceptionnellement demain leur rideau en début d'après-midi avant de basculer en 2025. Le CAC 40 a reculé de 0,57% à 7313 points tandis que l'EuroStoxx 50 s'est replié de 0,60% à 4869 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont nettement clôturé dans le rouge ce lundi, au terme d'une séance marquée par de faibles volumes. Côté statistiques, l'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago est ressorti inférieur aux attentes en décembre. Suite au décès hier de l’ancien président américain Jimmy Carter à l’âge de 100 ans, Joe Biden a décrété une journée de deuil national le 9 janvier. Côté valeurs, Boeing a fléchi après le crash d'un de ses appareils 737-800 en Corée du Sud dimanche. Le Dow Jones a perdu 0,97% à 42573,73 points et le Nasdaq a cédé 1,19% à 19486,78 points.