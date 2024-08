Baisse continue des marchés européens, Engie et Axa brillent au CAC 40

(AOF) - Les Bourses européennes poursuivent leur mouvement baissier avant la publication du rapport sur l'emploi américain en juillet à 14h30. Plusieurs poids lourds de la cote américaine, Amazon et Intel ont de plus déçu hier soir. Côté valeurs françaises, Engie et Axa échappent à la baisse. Le groupe énergétique a rehaussé ses objectifs financiers pour 2024. L'action de l'assureur progresse après sa solide performance au premier semestre et la prochaine cession d'Axa IM. Vers 12h, le CAC 40 perd 0,92% à 7302 points et l'Eurostoxx 50 recule de 1,47% à 4695 points.

Pirelli (+0,22% à 5,57 euros) échappe à la baisse du marché milanais alors que la société anticipe désormais une marge d'Ebit ajusté 2024 dans le haut de sa fourchette d'objectifs d'au moins 15% à 15,5%. Le fabricant de pneumatiques bénéficie d'un mix-produits plus favorable, anticipé entre 2% et 2,5%. Il anticipait 2% auparavant. Les ventes annuelles sont toujours anticipées entre 6,6 milliards d'euros à 6,8 milliards d'euros dans un contexte de volumes en progression de 1,5% à 2,5%. Selon Jefferies, le consensus devrait être révisé à la hausse d'environ 5%.

Engie (+2,65% à 14,90 euros) occupe la tête de l'indice CAC 40 après avoir relevé ce matin le ses objectifs 2024, dans un contexte de retour à la normale des conditions du marché de l'énergie. Compte tenu du niveau moins élevé qu'attendu des coûts financiers pour l'ensemble de l'année, Engie vise désormais un résultat net récurrent part du groupe (RNRpg) compris entre 5 et 5,6 milliards d'euros contre une fourchette précédente de 4,2 à 4,8 milliards d'euros). L'Ebit hors nucléaire est attendu entre 8,2 à 9,2 milliards d'euros (et non plus entre 7,5 à 8,5 milliards d'euros).

Au premier semestre 2024, les primes brutes émises et autres revenus d' Axa (+1,51% à 32,29 euros) s'élèvent à à 59,9 milliards d'euros, en hausse de 7% par rapport au premier semestre 2023. Sur cette période, le résultat opérationnel ressort à 4,2 milliards d'euros, en hausse de 4%. Le résultat opérationnel par action est de 1,87 euro, en hausse de 4%. Le résultat net est en augmentation de 6% à 4 milliards d'euros, reflétant la hausse du résultat opérationnel, ainsi qu'une hausse des plus-values réalisées, compensées en partie par une dépréciation d'actifs liée à Reso Garantia. BNP Paribas a en outre annoncé l'entrée en négociations exclusives avec Axa en vue, d'une part, d'acquérir Axa Investment Managers, représentant environ 850 millards d'euros d'actifs sous gestion et, d'autre part, de nouer un partenariat de long terme pour la gestion d'une large part de ses actifs

Les chiffres macroéconomiques

En juin 2024, la production rebondit légèrement sur un mois dans l'industrie manufacturière (+0,8% après ‑2,7% en mai 2024) en France comme dans l'ensemble de l'industrie (+0,8% après ‑2,2%). En juin 2024, la production rebondit dans la fabrication de matériels de transport (+3,4% après ‑0,5%) : dans le détail, elle repart à la hausse dans l'automobile (+3,3% après ‑6,2%) et augmente de nouveau dans les autres matériels de transport (+3,4% après +3,2%). Elle rebondit partiellement dans la fabrication d'"autres produits industriels" (+0,5% après ‑3,5%).

Les données sur le rapport sur l'emploi américain en juillet seront dévoilées à 14h30.

Vers 12h, l'euro gagne 0,27% à 1,0821 dollar.