Baisse continue des indices européens, le CAC 40 sous les 8100 points

(AOF) - Les marchés européens ont prolongé leur mouvement baissier ce lundi, toujours pénalisées par les craintes à propos de l’économie américaine. Les indices à Wall Street reculent nettement vers 17h45. Donald Trump a refusé d’écarter le scénario d’une récession liée aux droits de douane lors d’une interview accordée à Fox News dimanche. Côté valeurs, Verallia a enregistré une des plus fortes progressions de l'indice SBF 120 après avoir confirmé la réception d'une OPA de BWGI. Le CAC 40 a perdu 0,90% à 8047,60 points et l'Eurostoxx 50 a cédé 1,49% à 5386,98 points.

En Europe, Deliveroo a progressé de 1,48% à 126,95 pence à la bourse londonienne. La société britannique de livraison de repas a fait état ce lundi de la fin ses activités à Hong Kong avec la vente de certains actifs à Foodpanda, basée à Singapour, pour un montant non communiqué et de la fermeture d'autres actifs. La plateforme de Hong Kong, qui devrait demeurer active jusqu'au 7 avril, représentait environ 5% du groupe et affichait un Ebitda ajusté négatif.

A Paris, Verallia (+3,69% à 29,26 euros) a enregistré une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120 après avoir confirmé ce lundi la réception d'une offre publique d'achat de BWGI (BW Gestão de Investimentos Ltda). La société d'investissement de la famille brésilienne Moreira Salles est déjà son actionnaire de référence, avec 28,8% du capital et 27,9% des droits de vote. Elle propose d'acquérir le contrôle de l'entreprise française par voie d'offre publique d'acquisition, à un prix de 30 euros (dividende de 1,70 euro attaché) par action, sans retrait de la cote.

Au sein d'un marché parisien plongé dans le rouge, Carrefour (+2,23% à 13,32 euros) a positivé. Le géant de distribution fait pourtant l'objet d'une campagne d'activisme provenant de Whitelight Capital. La société d'investissement critique le modèle de franchise en France du groupe qui est "sous pression" et représente "des risques" pour ses actionnaires. "Carrefour doit impérativement adapter son modèle économique pour éviter une érosion progressive de son réseau de franchisés et un affaiblissement de sa supply chain", déclare dans un communiqué le fonds crée en 2023.

Les chiffres macroéconomiques

L'excédent de la balance commerciale en Allemagne ressort à 16 milliards d'euros en janvier alors que le consensus tablait sur 21 milliards d'euros. Il était de 20,7 milliards d'euros en décembre.

La production industrielle a augmenté de 2% en janvier en Allemagne après avoir reculé de 1,5% en décembre. Elle était attendue en hausse de 1,6%.

L'indice Sentix de la confiance des investisseurs est ressorti à -2,9 en mars, à comparer avec un consensus de -9,1 et -12,7 en février.

Vers 17h45, l'euro perd 0,04% à 1,0831 dollar.