Baisse continue attendue des marchés européens, Voltalia en vedette

Les marchés actions américains ont terminé en ordre dispersé après la publication du rapport Jolts. Les ouvertures de postes sont ressorties inférieures aux attentes en juillet. Très attendu, le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis sera publié vendredi. Après son fort repli de la veille, Nvidia a encore reculé. La firme californienne fait l'objet d'une assignation à comparaître auprès du Ministère de la Justice, selon Bloomberg, concernant de possibles pratiques anticoncurrentielles. Le Dow Jones a gagné 0,09% à 40974 points et le Nasdaq a perdu 0,30% à 17084 points.

Les marchés actions européens ont signé une deuxième séance consécutive dans le rouge après des statistiques défavorables. Le rapport Jolts a montré que les ouvertures de postes sont ressorties inférieures aux attentes en juillet. De quoi raviver l'aversion pour le risque. Les investisseurs prendront connaissance ce vendredi de la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain. Côté valeurs, le secteur du luxe a fini en repli au vu de la dégradation des signaux économiques aux Etats-Unis et en Chine. Le CAC 40 a perdu 0,98% à 7500,97 points et l'EuroStoxx 50, 1,35% à 4846,36 points.

Les données sur les stocks de gaz naturel et celles sur les stocks de pétrole brut seront dévoilées respectivement à 16h30 et 17h.

Aux Etats-Unis, le PMI Composite S&P en août sera publié à 15h45 suivi du PMI non manufacturier de l'ISM à 16h.

Aux Etats-Unis, le rapport ADP sur l'emploi et les données sur les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à 14h30.

Au premier semestre 2024, le chiffre d'affaires de Voltalia augmente de 28% à 248,9 millions d'euros porté par la croissance de +26% des Ventes d'énergie et de +32% des Services pour clients tiers. Son Ebitda progresse de 34% à 75 millions d'euros, "porté par le plein effet des centrales installées en 2023 conjugué aux mises en service des nouvelles capacités du premier semestre". En outre, la perte nette part du groupe s'élève à 15,7 millions d'euros, en amélioration par rapport à la perte nette part du groupe de 19,4 millions d'euros au premier semestre 2023.

Au premier semestre 2024, le chiffre d'affaires de Sogeclair s'élève à 79,1 millions d'euros, soit une hausse de 9%. L'Ebitda a en revanche reculé de 7% et ressort à 4,1 millions d'euros. Les fonds propres s'élèvent à 57,8 millions d'euros sur ce premier semestre contre 56,8 millions d'euros, au premier semestre 2023 (il est en hausse de 1,7%). Côté perspectives, le groupe précise que "la zone Amérique qui tire la croissance (+25,8% sur le chiffre d'affaires par rapport au premier semestre 2023) devrait poursuivre ses bonnes performances tant en chiffre d'affaires qu'en résultat.

Au premier semestre 2024, le chiffre d'affaires contributif de Seché Environnement ressort à 505,1 millions d'euros, soit une progression de 2,8%. L'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) s'établit à 88,3 millions d'euros au 30 juin 2024, soit 17,5% du chiffre d'affaires contributif. Il affiche un recul de 13,3 % en données publiées. Le résultat opérationnel courant (ROC) évolue en ligne avec l'EBE et totalise 29,6 millions d'euros sur cette période, soit 5,9% du chiffre d'affaires contributif (contre 45,3 millions d'euros un an avant).

GL events affiche une croissance de 19% de son chiffre d'affaires au premier semestre 2024 à 820,6 millions d'euros, avec une croissance de 17% de l'Ebitda à 116 millions d'euros, soit un taux de marge de 14,2%. Le résultat net part du groupe a cru de 24% par rapport au premier semestre 2023 et s'élève à 39 millions d'euros, soit une marge nette de 4,8%. Le spécialiste de l'événementiel tire les conclusions de ces bons chiffres, dus notamment aux activités liées aux Jeux Olympiques de Paris 2024, en relevant son objectif 2024 de croissance du chiffre d'affaires de 7% à 9%.

(AOF) - Les Bourses européennes devraient continuer à reculer à l'ouverture de cette séance ce jeudi. Le CAC 40 devrait perdre 0,11. Côté statistiques, les ventes au détail en juillet en zone euro seront publiées à 11h avant la publication cet après-midi du rapport ADP sur l'emploi aux Etats-Unis. Demain, les investisseurs prendront connaissance des chiffres du très attendu rapport sur l'emploi américain. Côté valeurs, Voltalia a réduit ses pertes au premier semestre 2024. En outre, son chiffre d'affaires et son Ebitda sur cette période ont augmenté.

