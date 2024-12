Baisse continue attendue des marchés européens avant la Fed

(AOF) - Les Bourses européennes devraient poursuivre leur repli ce mardi à l'ouverture de la séance. Le CAC 40 devrait reculer de 0,33%. Les investisseurs attendent de nombreuses décisions de banques centrales. Demain, la Fed devrait abaisser ses taux de 25 points de base dans une fourchette de 4,25%-4,5%, et annoncera ses nouvelles projections économiques. Jeudi, la Banque du Japon et la Banque d'Angleterre feront part de leur décision et devraient laisser leurs taux inchangés. Côté statistiques, l'indice Zew du sentiment économique en zone euro sera connu à 11h.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Atos

Atos SE annonce les montants définitifs des souscriptions aux augmentations de capital réservées aux créanciers prévues par le plan de sauvegarde accélérée, permettant notamment la conversion en capital d’environ 2,9 milliards d’euros (montant en principal) de dettes financières existantes. Au total, 115 860 932 658 actions nouvelles seront émises dans le cadre des trois augmentations de capital réservées.

Bouygues

Bouygues Construction Australia, partenaire de Webuild et GS Engineering & Construction au sein du groupement Terra Verde, a été sélectionnée pour réaliser les tunnels nord du projet de métro Suburban Rail Loop (SRL) East à Melbourne (Australie). Le montant total des travaux s'élève à 1,7 milliard de dollars australiens, dont 562 millions de dollars australiens (343 millions d'euros) pour Bouygues Construction Australia.

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica annonce la signature d'un accord pour l'acquisition du groupe Espansione, une société basée en Italie et spécialisée dans la conception et la fabrication de dispositifs médicaux non invasifs destinés au diagnostic et au traitement de la sécheresse oculaire, des maladies de la rétine et de la surface oculaire. Ces dispositifs sont couverts par des brevets internationaux. Cette opération est sujette aux approbations règlementaires locales et aux conditions de clôture d’usage. Aucun détail financier concernant cette acquisition n'a été divulgué.

Vallourec

Vallourec annonce la conclusion d'un accord pour céder l'essentiel de son site de production de Düsseldorf-Rath à CTP, le plus important promoteur immobilier industriel en Europe coté en bourse. Cette transaction concerne la vente d'un terrain d'environ 900 000 mètres carrés pour un montant de 155 millions d'euros. Ce terrain accueillait le principal site de production de tubes de Vallourec en Allemagne, fermé fin 2023 dans le cadre du plan New Vallourec.

Les chiffres macroéconomiques

Le taux de chômage au Royaume-Uni en octobre est en ligne avec les attentes : +4,3%. Il s'élevait à +4,3% le mois dernier.

L'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne sera connu à 10h suivi à 11h de l'indice Zew du sentiment économique en zone euro.

Les données sur les ventes au détail en novembre aux Etats-Unis seront publiées à 14h30.

Les données sur la production industrielle aux Etats-Unis en novembre seront publiées à 15h15.

Aux Etats-Unis, les données sur les stocks des entreprises en octobre et l'indice NAHB du marché immobilier seront annoncées à 16h.

Vers 8h30, l'euro perd 0,02% à 1,0508 dollar.

Hier à Paris

Les indices européens ont terminé dans le rouge après la publication des PMI. En zone euro, l'indice PMI composite a augmenté à 49,5 en décembre contre 48,3 en novembre et 48,2 attendu. Au chapitre des valeurs, Vivendi a flambé en tête de l'indice phare de la place parisienne : sa scission en 4 entités est effective depuis ce lundi avec la première cotation de Canal+ à Londres, de Havas à Amsterdam, et de Hachette à Paris. Stellantis a fermé la marche. Le CAC 40 a perdu 0,71% à 7357,08 points tandis que l'Eurostoxx 50 a reculé de 0,44% à 4946,02 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé. Les PMI de décembre ont affiché un rebond plus vif qu’attendu. Si une baisse des taux de la Fed est largement anticipée mercredi prochain, les investisseurs s'interrogent sur les prochaines décisions. Du côté des valeurs, Tesla a bondi grâce à l’optimisme exprimé par l’analyste Dan Ives de Wedbush, qui voit le groupe atteindre 2000 milliards de dollars de capitalisation en 2025. Le Dow Jones a perdu 0,25% à 43 717,48 points et le Nasdaq Composite a gagné 1,24% à 20 173,89 points, battant un nouveau record.