Baisse attendue en Europe ; Orange vers un retrait de la Bourse de New-York

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note baissière.Hier, Wall Street a fini en territoire positif grâce aux mesures de relance annoncées par la Chine. Cette séance de mercredi sera notamment rythmée par les ventes de logements neufs aux Etats-Unis avant les données sur l'inflation US au programme de demain. Au chapitre des valeurs, Quadient a annoncé un contrat de 6,5 millions d'euros avec un acteur majeur de l'assurance aux Etats-Unis. De son côté, Orange a fait part de son souhait de quitter la Bourse de New-York.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Herige

Herige, spécialiste des matériaux de construction, a livré ses résultats du premier semestre d'où ressortent un résultat net de 29,4 millions d'euros (contre 8,5 millions d'euros) et un chiffre d'affaires de 215,6 millions d'euros, en retrait de 13,5% par rapport à la même période de l'exercice 2023. L'Ebitda s'établit à 12,1 millions d'euros, en recul de 9 millions, soit une marge d'Ebitda de 5,6%, en retrait de 2,8 points.

Micropole

Micropole a dévoilé une perte nette de 0,2 million d'euros au premier semestre, identique à celle du premier semestre 2023. Le groupe de conseil spécialisé dans la transformation des entreprises par la Data a enregistré un résultat opérationnel courant de 3,2 millions d'euros (contre 2,2 millions) et un chiffre d'affaires de 74,9 millions (contre 71,2 millions).

Quadient

Quadient, groupe spécialisé dans le matériel logistique et le traitement du courrier, annonce un nouveau contrat de 6,5 millions d'euros avec l'un des plus grands assureurs mondiaux de biens et de sinistres cotés en bourse. Dans le cadre de cet accord pluriannuel, l'assureur basé aux États-Unis adoptera Quadient Inspire, la plateforme lauréate de Quadient pour la gestion des communications clients (CCM), en infogérance.

Transgene

Au 30 juin 2024, Transgene disposait de 15,3 millions d’euros de trésorerie et autres actifs financiers courants, contre 15,7 millions d’euros au 31 décembre 2023. La biotech qui conçoit et développe des produits d’immunothérapie contre les cancers confirme sa visibilité financière jusqu’au quatrième trimestre 2025, permettant de communiquer des résultats importants sur son portefeuille de candidats en développement clinique, dans les 12 prochains mois.

Les chiffres macroéconomiques

En France, le moral des ménages en août sera connu à 8h45.

Aux Etats-Unis, les ventes de logements neufs en août seront publiées à 16H00 avant l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 16h30.

Vers 8h30, l'euro grappille 0,09% à 1,1189 dollar.

Hier à Paris

Les indices européens ont fini dans le vert, portés par les mesures de relance annoncées par la banque centrale chinoise, les plus importantes depuis le Covid-19. Pékin engage notamment une baisse des réserves obligatoires et une réduction des taux d’intérêt sur les prêts hypothécaires existants. Le secteur du luxe, bien représenté sur le marché parisien, a apprécié. Côté valeurs, Legrand a décliné après avoir déçu les investisseurs avec ses objectifs. L'indice CAC 40 a gagné 1,28% à 7 604,01 points et l’EuroStoxx50 a progressé de 1,05% à 4 936,90 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé sur une note positive, grâce aux mesures de relance annoncées par la Chine. La confiance des consommateurs mesurée par le Conference Board est ressortie inférieure aux attentes en septembre. Les investisseurs prendront connaissance jeudi des données sur l'inflation outre-Atlantique. Côté valeurs, Visa s'est replié après avoir été placé sous surveillance du ministère américain de la justice pour entrave à la concurrence. Le Dow Jones a gagné 0,20% à 42208 points tandis que le Nasdaq s'est adjugé 0,56% à 18074 points.