Baisse attendue des marchés européens, nouvelle vague de résultats d'entreprises

(AOF) - Les Bourses européennes devraient reculer à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. De nombreux résultats d'entreprises vont encore animer les marchés. Le CAC 40 devrait perdre 0,09%. Safran a revu ses perspectives pour 2024 face à une baisse attendue d'environ 10% des livraisons de ses moteurs. Le groupe de haute technologie vise notamment un chiffre d'affaires d'environ 27,1 milliards d'euros contre environ 27,4 milliards d'euros précédemment. Toutefois, son chiffre d'affaires est en hausse au troisième trimestre. Hier, Alten a prévenu que l’activité en 2024 devrait reculer.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Accor

Accor annonce un chiffre d’affaires en hausse de 12% au troisième trimestre à 1,434 milliard d’euros. Le groupe hôtelier précise que son revpar (revenu par chambre disponible) progresse de 5,3% sur un an. Accor relève sa perspective d’excédent brut d’exploitation groupe : cet indicateur est désormais attendu entre 1,10 et 1,125 milliard d’euros contre 1,095 à 1,125 milliard initialement. Au cours du troisième trimestre 2024, Accor a ouvert 47 hôtels correspondant à 8 000 chambres, soit une croissance nette du réseau de 3,2% au cours des 12 derniers mois.

Alten

En raison d'un environnement encore plus contraint, Alten a prévenu que l'activité en 2024 devrait reculer entre 0,4% et 0,7 % et la marge opérationnelle d'activité de l'ordre de 8,7 %. Le spécialiste de l'ingénierie et des services IT anticipait auparavant croissance organique comprise entre 0,5% et 1% et une marge opérationnelle d'activité entre 8,7% et 8,9%. Alten avait averti sur sa croissance fin septembre et sur ses résultats fin juillet.

Safran

Le chiffre d'affaires de Safran au troisième trimestre 2024 s'établit à 6,64 milliards d'euros, en hausse de 14% par rapport au troisième trimestre 2023 (+13,8% sur une base organique), tiré par les activités de services pour moteurs civils et par la forte croissance des activités Équipements & Défense et Aircraft Interiors. L'effet de périmètre représente 57 millions d'euros et concerne l'activité Équipements & Défense. L'effet de change s'élève à -45 millions d'euros, avec un taux de change spot euro/dollar moyen de 1,10 sur ce troisième trimestre comparé à 1,09 il y a un an.

Valeo

Dans un marché automobile en dégradation au second semestre, Valeo confirme sa guidance de marges et de cash flow libre 2024, mais abaisse de nouveau son objectif de chiffre d'affaires de 22 milliards à environ 21,3 milliards d'euros. La marge opérationnelle est toujours attendue entre 4% et 5% cette année et le cash flow libre avant mesures ponctuelles et exceptionnelles de réduction de coûts est anticipée à environ 500 millions d’euros.

Les chiffres macroéconomiques

En France, les données sur le moral des ménages en octobre seront publiées à 8h45.

En Allemagne, l'indice Ifo du climat des affaires en octobre sera connu à 10h.

Aux Etats-Unis, les données sur les commandes de biens durables en septembre seront publiées à 14h30.

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en octobre sera connu à 16h.

Vers 8h30, l'euro perd 0,08% à 1,0820 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont rebondi après une nouvelle séance riche en résultats d'entreprises. Le PMI font apparaître une France moins dynamique qu'attendu en octobre dans une zone euro stable. Depuis hier, 25% des membres du CAC 40 ont dévoilé leur performance trimestrielle. Renault a occupé le premier rang du CAC 40 après un bon troisième trimestre. Le relèvement de l’objectif de marge de Bic est salué et l’avertissement de Michelin sanctionné.Le CAC 40 a perdu 0,50% à 7497,48 points et l'Eurostoxx 50 a cédé 0,34% à 4922,29 points.

Hier à Wall Street

Les indices à Wall Street ont clôturé en ordre dispersé, après une nouvelle vague de résultats d'entreprises. Côté statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont inférieures aux attentes. En octobre, le PMI manufacturier et celui des services aux Etats-Unis sont légèrement supérieurs aux attentes. Côté valeurs, l'action Tesla s'est envolé : le constructeur de voitures a dévoilé des résultats au troisième trimestre meilleurs que prévu et des perspectives favorables. Le Dow Jones a reculé de 0,33% à 42374 points tandis que le Nasdaq a gagné 0,76% à 18415 points.