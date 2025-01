Baisse attendue des marchés européens, les ventes 2024 d'Interparfums en hausse

(AOF) - Les Bourses européennes devraient se replier ce jeudi à l'ouverture de la séance. Le CAC 40 devrait perdre 0,22%. Les investisseurs scruteront avec attention les prochaines mesures que prendra Donald Trump après son investiture. Côté statistiques, les données sur le climat des affaires en France en janvier seront publiées à 8h45. Côté valeurs, Interparfums a indiqué que son chiffre d'affaires a progressé de 10,3% en 2024 à 880,5 millions d'euros. Hier, Aubay a déclaré que son chiffre d'affaires sur l'année 2024 s'élève à 540,3 millions d'euros, soit une hausse organique de 1,2%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Aubay

Aubay publie un chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2024 de 540,3 millions d'euros, soit une hausse organique de 1,2%, dont 3,3% au cours du second semestre. Le spécialiste des services numériques souligne que "ce chiffre d'affaires s'inscrit dans la fourchette annoncée en début d'exercice et que cette performance s'appuie sur un taux de productivité des consultants en hausse de 0,9 point à 93,7% et sur la poursuite de la hausse des prix de vente, qui ont compensé le léger recul de l'effectif".

High Co

High Co affiche au quatrième trimestre 2024 une marge brute légèrement meilleure qu'attendue à 14,97 millions d'euros (-16% à périmètre comparable et à taux de change constants). Pour le spécialiste marketing et communication, ce repli s'explique "essentiellement par la forte baisse des activités du pôle Agences & Régies (-37,2%) liée à Casino, avec cependant aussi un repli des activités Mobile à 4,5% mais une croissance annuelle "soutenue" du pôle Activation à 7% (-5,7% au quatrième trimestre). En 2024, la marge brute est en repli de 7% à 69,16 millions d'euros.

Interparfums

Avec un chiffre d’affaires trimestriel à nouveau supérieur à 200 millions d'euros, Interparfums atteint ses objectifs sur l’ensemble de l’année 2024 : le chiffre d’affaires s’élève à 880,5 millions d'euros, en hausse de 10,3% à devises courantes et constantes par rapport à l’exercice 2023. "Cette performance reflète une demande toujours aussi soutenue sur les marques phares du portefeuille et une première année extrêmement positive sur les parfums Lacoste", explique le fabricant de parfums.

Stif

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Stif s'élève à 61,2 millions d'euros pour l'ensemble de l'exercice 2024, en progression de 72,3% par rapport à l'exercice 2023. Comme annoncé précédemment, cette forte croissance reflète la montée en puissance de la commercialisation des produits dédiés à la protection des BESS (Battery Energy Storage System). Sur ce segment, Stif enregistre un chiffre d'affaires 2024 de 29,3 millions d'euros, contre 4,5 millions d'euros pour l'exercice 2023. Cette activité représente 47,8% du chiffre d'affaires total réalisé par le groupe à fin 2024.

Les chiffres macroéconomiques

Les données sur le climat des affaires en janvier en France seront publiées à 8h45.

Les données sur les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis seront publiées à 14h30.

En zone euro, les données sur la Confiance des consommateurs en janvier seront connues à 16h.

Aux Etats-Unis, les données sur les stocks de gaz naturel seront publiées à 16h30 et celles sur les stocks de pétrole brut à 18h.

Vers 8h25, l'euro perd 0,14% à 1,0398 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé en zone positive, à l'exception du footsie britannique. Schneider Electric s'est distingué ce mercredi, soutenu par une annonce faite hier par Donald Trump. Le nouveau locataire de la Maison Blanche a dévoilé un plan d'investissement allant jusqu'à 500 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle aux Etats-Unis via la création d'une coentreprise baptisée Stargate. Le CAC 40, qui a enregistré une septième séance de hausse consécutive, a gagné 0,86% à 7837,40 points, et l'EuroStoxx 50 a progressé de 0,77% à 5205,71 points.

Hier à Wall Street

Les Bourses américaines ont poursuivi leur bonne dynamique ce mercredi, soutenus par la performance trimestrielle record de Netflix d'hier soir. Wall Street profite aussi des annonces faites par Donald Trump avec un projet de 500 milliards de dollars sur les infrastructures d'IA, impliquant Oracle, SoftBank et OpenAI avec de nombreux partenaires. A la clôture, le Dow Jones s'est adjugé 0,30% à 44156 points et le Nasdaq a progressé de 1,28% à 20009 points. En cours de séance, le S&P 500 a signé un nouveau record absolu à 6 101 points. Cet indice a gagné 0,61% à 6086 points.