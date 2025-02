Baisse attendue des marchés européens, Bureau Veritas en forme

(AOF) - Les Bourses européennes devraient se replier ce mardi à l'ouverture de la séance avant la publication de nombreuses statistiques. Sont attendus vendredi les données sur l'inflation en France en février et celles en janvier aux Etats-Unis. Le CAC 40 devrait perdre 0,22%. A Paris, les publications de résultats d'entreprises se poursuivent. Ce matin, Bureau Veritas a présenté de solides résultats sur l'ensemble de l'année 2024. Hier, Clariane a informé de sa réduction de pertes en 2024. Ses ventes ont augmenté de 6,6% en organique dépassant son objectif de 5%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alstom

Alstom a signé un contrat avec NJ Transit pour la révision de 209 bogies situés sur des voitures de passagers à deux niveaux de type "Multilevel II". Les travaux de révision seront effectués sur le site d'Alstom à Kanona, dans l'État de New York, qui est le centre d'excellence d'Alstom pour la révision des véhicules ferroviaires et des composants aux États-Unis. Le nouveau contrat est évalué à plus de 25 millions de dollars américains.

Bureau Veritas

En 2024, le chiffre d'affaires de Bureau Veritas s'élève à 6,24 milliards d'euros, en hausse de 6,4% par rapport à l’exercice précédent et de 10,2% sur une base organique (dont 9,6% au quatrième trimestre). Le résultat opérationnel ressort à 933,4 millions d'euros, en hausse de 13,2%. Le résultat net part du groupe de est de 569,4 millions d'euros, en hausse de 13%. Le bénéfice net ajusté par action (BPA) ressort à 1,38 euro, en hausse de 8,7%. Le groupe proposera un dividende de 0,90 euro par action, soit une hausse de 8,4% sur un an, payable en numéraire.

Clariane

Clariane annonce que son Ebitda - pré IFRS 16 et proforma des cessions, hors activités de développement immobilier - a progressé de 9,2% en 2024 à 595 millions d'euros, soit une marge de 11,3% en amélioration de 30 points de base. Cette amélioration reflète " la hausse de l'activité, la bonne maîtrise des charges d'exploitation et les premiers effets du redressement de l'Allemagne ", a indiqué la société. En tenant compte de l’impact des activités de développement immobilier, la progression est de 7 millions d’euros légèrement supérieur à son objectif de stabilité en montant.

GTT

GTT annonce la création d’une direction de la transformation du groupe, confiée à Jean-Baptiste Boutillier, ainsi que la nomination de Thierry Valot au poste de directeur de l’innovation du groupe. Tous deux sont membres du comité exécutif. En tant que directeur de la transformation, Jean-Baptiste Boutillier aura notamment pour mission de piloter les projets de transformation prioritaires, d'optimiser les processus et modes de travail et de renforcer la transversalité entre les départements.

Les chiffres macroéconomiques

Au quatrième trimestre 2024, en rythme trimestriel, le PIB en Allemagne a reculé de 0,2% comme attendu après une hausse de 0,1% au trimestre précédent. Sur ce dernier trimestre 2024, en rythme annuel, il a reculé de 0,2% comme attendu après un repli de 0,3% au troisième trimestre 2024.

Aux Etats-Unis, l'indice S&P Case sera connu à 15h suivi à 16h de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board en février.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,03% à 1,0471 dollar.

Hier à Paris

Le Dax40 a surperformé les autres indices européens au lendemain d'élections législatives en Allemagne remportées par les conservateurs de la CDU/CSU. Friedrich Merz devrait devenir chancelier, mais pour gouverner, il devrait cependant former une coalition avec le SPD. A Paris, le CAC 40 a été pénalisé par la chute de Schneider Electric et Legrand provoquée par les craintes concernant les perspectives d'investissements dans les centres de données. Si le principal indice français a perdu 0,78% à 8090,99 points, le Dax40 a progressé de 0,60% à 22421,36 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé après avoir nettement reculé, vendredi. Les investisseurs seront attentifs aux chiffres de l'inflation PCE, mesure particulièrement surveillée par la Fed, qui seront publiés vendredi. Ils prendront aussi connaissance des résultats de Nvidia mercredi. Côté valeurs, Berkshire Hathaway a terminé en hausse grâce à la bonne performance de ses activités d’assurance. Le Dow Jones a grappillé 0,08% à 43 461,21 points alors que le Nasdaq a perdu 1,21% à 19 286,92 points. Les taux longs continuent de se replier.