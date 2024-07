Baisse attendue des marchés européens avant les PMI, LVMH et Rémy Cointreau déçoivent

(AOF) - Les Bourses européennes devraient ouvrir la séance en baisse ce mercredi, avant la publication des indices PMI pour les secteurs manufacturier et des services en juillet en zone euro et en France. De nombreux résultats d'entreprises ont encore été publiés hier et ce matin. LVMH a vu son résultat net part du groupe se replier 14% à 7,3 milliards d'euros au premier semestre 2024. En outre, les ventes de Rémy Cointreau au premier trimestre 2024-2025 ont reculé de 15,6% en organique à 217 millions d’euros. Sur ce même trimestre, le chiffre d'affaires d'Alstom a augmenté de plus de 5%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alstom

Au cours du premier trimestre 2024/2025 (du 1er avril au 30 juin 2024), Alstom a enregistré 3,6 milliards d'euros de commandes. Le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 4,4 milliards d'euros durant le trimestre, en hausse de 5,1% comparé à l'année dernière, en ligne avec la trajectoire annoncée. Le chiffre d'affaires il y a un an à la même période s'élevait à contre 4,18 milliards d'euros. En outre, "le carnet de commandes au 30 juin 2024 a atteint 91,8 milliards d'euros et offre une forte visibilité sur le chiffre d'affaires à venir", annonce le spécialiste des transports ferroviaires.

Lagardere

Au 30 juin 2024, le groupe Lagardère a réalisé un chiffre d'affaires de 4,19 milliards d'euros, en progression de 13,3% en données publiées et de 10,1% en données comparables par rapport au premier semestre 2023. Le "résop", qui correspond au résultat opérationnel courant ajusté des sociétés intégrées, atteint un niveau record à 212 millions d'euros (en hausse de 71 millions d'euros, soit +50,3%). Le résultat net ajusté - part du groupe (qui exclut les éléments non récurrents / non opérationnels) s'élève à 36 millions d'euros contre 24 millions d'euros au premier semestre 2023.

LVMH

LVMH réalise au premier semestre 2024 des ventes de 41,7 milliards d'euros. La croissance se poursuit sur la période (+2 % en organique) malgré un contexte géopolitique et économique qui demeure incertain. Au second trimestre, la croissance organique des ventes est de 1%. Le résultat opérationnel courant du premier semestre 2024 s'établit à 10,7 milliards d'euros (soit un repli de 8%) et fait ressortir une marge opérationnelle de 25,6 %, excédant largement les niveaux pré-Covid. L'impact négatif de change est élevé sur le semestre.

Rémy Cointreau

Au premier trimestre 2024-2025, Rémy Cointreau a réalisé un chiffre d’affaires de 217 millions d’euros, en baisse de 15,6% en organique. En données publiées, le chiffre d’affaires a reculé de 15,7%, incluant un effet négatif des devises de - 0,1%, principalement lié à l’évolution du renminbi chinois. Les ventes de la région Amériques demeurent en forte baisse dans le sillage de la poursuite des efforts de déstockage. De son côté, la région APAC affiche un léger recul, affectée d’une part par une base de comparaison élevée et un marché atone en Chine.

Les chiffres macroéconomiques

Les données sur les créations d'entreprises en France en juin 2024 seront publiées à 8h45.

L'indice des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en juillet en France sera publié à 9h15, suivi de celui de l'Allemagne à 9h30 et celui en zone euro à 10h.

A 15h45 aux Etats-Unis sera publié l'indice des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en juillet.

Les données sur les ventes de logements neufs en juin aux Etats-Unis seront dévoilées à 16h.

Les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole aux Etats-Unis seront publiées à 16h30.

Vers 8h30, l'euro perd 0,10% à 1,0844 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont fini dans le désordre une séance marquée par une multitude de publications de résultats de sociétés. Les prochaines journées s'annoncent encore plus denses. En Allemagne, SAP a publié des résultats solides et Porsche a lancé un avertissement. En France, Edenred a chuté en raison du ralentissement de la croissance au deuxième trimestre. Autre membre du CAC 40, Thales a également vu sa publication sanctionnée. Le principal indice parisien a reculé de 0,31% à 7 598,63 points tandis que l’EuroStoxx50 a progressé de 0,34% à 4 914,18 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé légèrement en repli après leur rebond d’hier. Les publications d'entreprises ont été particulièrement nombreuses ce mardi et le resteront au cours des prochains jours. Aujourd’hui, UPS a été sanctionné après la publication de résultats inférieurs aux attentes ce mardi au titre du deuxième trimestre 2024 et l'annonce de la réduction de ses objectifs annuels. Les comptes de Coca-Cola ont en revanche été appréciés. Le Dow Jones a perdu 0,14% à 40 358,09 points et le Nasdaq Composite a reculé de 0,06% à 17 997,35 points.