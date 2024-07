Baisse attendue des marchés européens

(AOF) - Clôturant en baisse hier, les marchés actions européens sont de nouveau attendus dans le rouge à l'ouverture de cette séance de mardi. Hier, Wall Street a terminé dans le vert. Après la tentative d'assassinat samedi de Donald Trump, les investisseurs misent désormais sur une victoire de l'ancien président américain lors de l'élection présidentielle de novembre. Au chapitre des statistiques, l'attention sera portée sur les ventes au détail américaines et de l'indice de sentiment Zew en Allemagne. Jeudi, la BCE livrera sa décision de politique monétaire.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Catana Group

Catana Group annonce un chiffre d’affaires des neuf premiers mois de l’année en hausse de 16% sur un an, à 167,5 millions d’euros. Le fabricant de navires annonce que son rythme de croissance devrait se situer, comme annoncé, autour de 10% sur l’exercice 2023/2024, dans un marché "ralenti par des vents contraires" : hausse des taux d’intérêt, incertitudes économiques et géopolitiques, forte hausse du prix des bateaux. Il annonce une diversification de sa clientèle, afin de se désensibiliser davantage des grands comptes.

Eurazeo

Eurazeo annonce que son tout premier programme dédié à l'infrastructure de transition a atteint son closing final à 706 millions d'euros d'engagements cumulés de la part d'investisseurs institutionnels provenant d'Amérique du Nord, de la région EMEA et de France. Le montant du dernier closing dépasse de plus de 40 % l'objectif initial de 500 millions d'euros, seulement 20 mois après le premier closing.

Spineguard

Spineguard annonce que son chiffre d’affaires consolidé est en augmentation de 14% à taux de change courant (13% à taux de change constant) au deuxième trimestre 2024 sur un an à 1,09 million d’euros, et de 9% à taux de change courant pour le semestre (10% à taux de change constant) sur un an, à 2,44 millions d’euros. La medtech spécialiste du guidage chirurgical pour le placement d’implants osseux prévoit la mise sur le marché au second semestre de trois nouveaux produits innovants munis de sa technologie DSG répondant à des besoins cliniques non satisfaits.

Streamwide

Streamwide a annoncé un chiffre d'affaires de 9,3 millions d'euros au premier semestre 2024, en croissance de 10%. " Les revenus du premier semestre 2024 continuent de progresser, portés par la croissance durable, depuis plusieurs exercices consécutifs, de l'activité plateformes de communications et d'activités critiques team on mission et team on the run, dont les revenus atteignent 7 millions d'euros au 30 juin 2024, contre 5,6 millions d'euros au premier semestre 2023 ", explique le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, l'indice Zew du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques en juillet sera publié à 11h00 tout comme la balance commerciale en zone euro en mai.

Aux Etats-Unis, les ventes au détail en juin seront communiquées à 14h30 avant l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en juillet et les

stocks des entreprises en mai à 16h00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,09% à 1,0886 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont clôturé dans le rouge, pénalisées par le secteur du luxe et la croissance décevante en Chine. Wall Street était en revanche bien orienté : la tentative d'assassinat contre Donald Trump a renforcé la probabilité de sa victoire en novembre. La croissance inférieure aux attentes au deuxième trimestre en Chine (4,7% vs 5,1%) et les publications décevantes de Burberry et de Swatch ont pesé sur le secteur du luxe. Le CAC 40 a perdu 1,19% à 7632,71 points tandis que l'EuroStoxx50 a cédé 1,13% à 4986,07 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont démarré la semaine en territoire positif. La dynamique positive de la candidature de Donald Trump, qui a fait l'objet samedi d'une tentative d'assassinat lors d'un meeting en Pennsylvanie, a favorisé certaines valeurs comme comme Smith & Wesson, spécialiste des armes à feu. De son côté, Goldman Sachs a terminé dans le vert après avoir dévoilé un bénéfice en forte hausse. Le Dow Jones a gagné 0,53% à 40 211,72 points tandis que le Nasdaq a progressé de 0,40% à 18 472,57 points.