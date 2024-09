Baisse attendue des indices européens ; la Banque du Japon maintient ses taux

(AOF) - Les marchés actions européens devraient s'inscrire sous le signe de la prudence à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. Après la Fed mercredi soir et la Banque d'Angleterre hier, la Banque du Japon a annoncé ce vendredi maintenir son taux directeur à 0,25%. En Allemagne, les prix à la production sont ressortis supérieurs aux attentes en août. La confiance des consommateurs en zone euro figure notamment à l'agenda du jour. Côté valeurs, Société Générale a annoncé un accord en vue de céder ses parts dans sa filiale en Guinée.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Akwel

Akwel annonce une baisse de sa rentabilité au premier semestre. L’équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques, affiche un résultat opérationnel courant en retrait de 21,6 % à 24,4 millions d'euros, soit une marge opérationnelle courante de 4,6 % du chiffre d’affaires.La société invoque la capacité à répercuter les augmentations chez les clients qui "s’est avérée plus complexe" ce semestre, ainsi que la tension "très élevée" sur les coûts salariaux.

Boiron

Boiron annonce un recul de 4,8% de son chiffre d'affaires au premier semestre. Le laboratoire pharmaceutique précise qu’en France, le chiffre d'affaires diminue de 9,13 millions d’euros (-8,6%), sous l'effet de la baisse des ventes de médicaments homéopathiques à nom commun et des spécialités homéopathiques, notamment la gamme hiver. Les ventes des autres produits de santé augmentent de 1,9 million, portées essentiellement par la gamme CBD by Boiron. En Europe hors France », le chiffre d'affaires diminue de 4,16 millions (-6,6%) en raison de la baisse des ventes de spécialités homéopatiques.

Esker

Esker, spécialiste des solutions d'automatisation des cycles de gestion, a dévoilé un résultat net de 9,3 millions d'euros en hausse de 25% au titre du premier semestre. Le résultat courant ressort à 13,3 millions d'euros en croissance de 35% et le chiffre d'affaires en amélioration de 13% à taux de change constants, à 99,2 millions d'euros.

Société Générale

Société Générale a signé un accord avec Atlantic Financial Group, un groupe bancaire panafricain, qui prévoit la cession totale des parts du groupe (57,93%) dans Société Générale Guinée en Guinée Conakry. Selon les engagements pris, Atlantic Financial Group reprendrait la totalité des activités opérées par cette filiale, ainsi que l'intégralité des portefeuilles clients et l'ensemble des collaborateurs de cette entité. Cette transaction aurait un impact positif d'environ 2 points de base sur le ratio de CET1 du groupe à la date de finalisation attendue d'ici la fin du premier trimestre 2025.

Les chiffres macroéconomiques

La Banque du Japon (BoJ) a maintenu ce vendredi ses taux d'intérêt et a dit rester confiante quant à une reprise modérée de l'économie. La BoJ a décidé à l'unanimité de maintenir son objectif taux à court terme à 0,25%.

Les prix à la production en Allemagne ont avancé de 0,2% en août sur une base mensuelle. Ils étaient attendus stables après une hausse de 0,2% en juillet.

En France, le climat des affaires en septembre et les créations d'entreprises en août seront publiés à 8h45.

La confiance des consommateurs en septembre sera connue à 16h00.

Vers 8h30, l'euro grappille 0,08% à 1,1171 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont fini dans le vert après les décisions de politique monétaire de la Fed hier et de la Banque d'Angleterre ce jeudi. La Banque du Japon livrera son verdict demain. A Paris, les valeurs cycliques ont été recherchées. Le CAC 40 a bondi de 2,29% à 7615 points, signant sa meilleure performance de l'année. De son côté, l'EuroStoxx 50 a progressé de 2,16% à 4939 points. L'indice Dax40 a inscrit un nouveau plus haut absolu en séance. Aux Etats-Unis,l e Dow Jones et le S&P500 s'offrent de nouveaux records.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont fini en hausse au lendemain de la décision de politique monétaire de la Fed. La banque centrale présidée par Jerome Powell a procédé à un assouplissement monétaire de 50 points de base. Ce qui a entraîné des records de clôture pour le Dow Jones et le S&P-500. Côté statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux sont ressorties inférieures aux attentes tandis l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie a dépassé le consensus. Le Dow Jones a gagné 1,26% à 42025 points tandis que le Nasdaq a progressé de 2,51% à 18013 points.