Baisse attendue des indices européens, Bouygues Telecom en vedette

(AOF) - Les Bourses européennes devraient baisser à l'ouverture de cette séance ce jeudi. Celle-ci sera marquée par la publication des indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et composite en septembre en France et en zone euro. L'indice des prix à la production en zone euro sera connu à 11h. Le CAC 40 devrait perdre 0,15%. En outre, les tensions continuent de s'aggraver au Moyen-Orient. Israel a mené une frappe aérienne en bombardant le centre de Beyrouth au Liban. Côté valeurs, Bouygues Telecom a présenté sa nouvelle stratégie commerciale et maintenu ses objectifs pour 2024.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Artea

Au premier semestre 2024, Artea enregistre un chiffre d'affaires de 58,3 millions d'euros, en hausse de +23% par rapport au premier semestre 2023. Le semestre s'est caractérisé par une croissance de l'ensemble des activités du groupe et par une poursuite de la diversification avec une contribution de l'activité Promotion qui ne représente plus que 73% du chiffre d'affaires total au bénéfice des activités d'Energies renouvelables et de Services. Sa perte opérationnelle s'élève à 3,9 millions d'euros sur ce semestre contre une perte de 0,7 millions d'euros il y a un an.

Bouygues Telecom

Bouygues Telecom confirme ses objectifs 2024 et son objectif de free cash flow avant besoin en fonds de roulement (BFR) d'environ 600 millions d'euros en 2026 présenté lors du Capital Markets Day de janvier 2021 (CMD). Il prévoit pour les prochaines années un chiffre d'affaires services et un Ebitdaal 2026 en croissance modeste par rapport à 2023 et inférieurs aux chiffres présentés lors du CMD, conséquence notamment d'une baisse attendue de l'ABPU Mobile et de l'impact en 2025 de la fin des couvertures sur les prix de l'énergie prises en 2020 et 2021.

Pizzorno

Le premier semestre de l'exercice 2024 confirme la solidité des principaux marchés de Pizzorno Environnement, qui affiche un chiffre d'affaires de 134,6 millions d'euros, en progression de 5,2%. Les 2 pôles d'activité du groupe, Propreté et Traitement-Valorisation, affichent respectivement une croissance de 4,5% et 7,4%. Sur le premier semestre 2024, l'excédent brut d'exploitation (EBE) atteint 20,1 millions d'euros, en recul de 4,3 millions d'euros par rapport au 30 juin 2023, faisant ressortir un taux de marge de 15% du chiffre d'affaires contre 19,1% un an plus tôt.

Thermador

À l’initiative des ayants droit du fondateur de Thermador, Guy Vincent, des actionnaires de longue date de Thermador Groupe ont pris la décision de constituer un pacte Dutreil représentant 2 313 461 titres soit 25,14% du capital et 25,23% des droits de vote. Ce pacte a été signé le 2 octobre pour une durée de deux ans. L’objectif prioritaire de ce dispositif est de permettre aux familles des fondateurs de conserver un maximum de titres Thermador Groupe après l’acquittement des droits de succession.

Les chiffres macroéconomiques

En France, l'indice des directeurs d'achat pour le secteur des services et composite en septembre sera publié à 9h50, celui de l'Allemagne à 9h55 et celui en zone euro à 10h.

En zone euro, l'indice des prix à la production en août sera publié à 11h.

Aux Etats-Unis, les données sur les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à 14h30.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur des services et composite en septembre sera connu à 15h45.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur des services en septembre et les commandes aux entreprises en août seront connus à 16h.

Aux Etats-Unis, les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz seront connus à 16h30.

Hier à Paris

Hormis le Dax, les marchés européens ont clôturé légèrement au-dessus de l'équilibre alors que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient s'intensifient. Côté statistique, le taux de chômage en zone euro est stable en août. Côté valeurs, TotalEnergies, qui tenait sa journée investisseurs à New York, a fini en tête du CAC 40. Réfléchissant à une cotation à New York, le groupe pétrolier a annoncé la poursuite des rachats d’actions en 2025 au même rythme que cette année, soit 2 milliards de dollars par trimestre. Le CAC 40 a gagné 0,05% à 7577 pts et l'Eurostoxx 50 a avancé de 0,06% à 4957pts.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont dépassé très légèrement l'équilibre au terme de cette séance en dépit de l'escalade au Moyen-Orient. Israël devrait répliquer à l’attaque de missiles de l'Iran d’hier soir. Au chapitre macroéconomique, la séance a été marquée par des créations de postes supérieures attentes dans le secteur privé en septembre. Côté valeurs, Nike se replie. "Nous nous attendons à ce que le retour à une forte croissance prenne du temps", a prévenu Matthew Friend, son directeur financier. Le Dow Jones a gagné 0,09% à 42196,52 points et le Nasdaq a avancé de 0,08% à 17925,12 points.