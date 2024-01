Baisse attendue des indices avant l'inflation en zone euro

Les marchés américains ont bouclé en territoire négatif. Ils faisaient leur retour après trois jours d'interruption. Les valeurs bancaires ont de nouveau été sous le feu des projecteurs : Morgan Stanley a fortement reculé dans le sillage du repli de son bénéfice trimestriel tandis que Goldman Sachs a fini dans le vert après un bond de son bénéfice. L'indice manufacturier de la Fed de New York s'est fortement dégradé : -43,70 en janvier après -14,50 en décembre. Le Dow Jones s'est replié de 0,62% à 37361 points tandis que le Nasdaq a reculé de 0,19% à 14944 points.

La production industrielle et le taux d'utilisation des capacités de production aux Etats-Unis seront publiés à 15h15 aux Etats-Unis, avant les stocks des entreprises en novembre et l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en janvier à 16h00.

Aux Etats-Unis, les ventes au détail en décembre et le prix des importations en décembre seront communiqués à 14h30.

En rythme mensuel, au Royaume-Uni, les prix à la consommation progressent de 0,4% en décembre contre un consensus de 0,2% après -0,2 % un mois plus tôt. En rythme annuel, l'inflation ressort à 4% contre 3,8% attendue après 3,9% en novembre.

Wavestone a annoncé l'acquisition aux États-Unis du cabinet de conseil Aspirant Consulting. Le prix d'acquisition initial est de 24 millions de dollars (21,9 millions d'euros) en valeur d'entreprise, auxquels pourront s'ajouter jusqu'à 10 millions de dollars (9,1 millions d'euros), conditionnés par les performances de la société au 31 décembre 2024. Cette acquisition est financée intégralement en numéraire, sur les ressources financières du cabinet de conseil spécialiste de la transformation des entreprises et grâce aux lignes de crédit dont il dispose auprès de ses partenaires bancaires.

Plus de 267 millions de passagers ont emprunté les aéroports du réseau Vinci Airports en 2023 (+26% par rapport à 2022 ; -4,3% par rapport à 2019). En croissance constante tout au long de l’année, le trafic a culminé au quatrième trimestre au-dessus des niveaux de 2019 (+0,6% ; +17% par rapport à 2022). Des records de fréquentation annuelle ont été enregistrés sur des aéroports du réseau en 2023 : Lisbonne a dépassé les 33 millions de passagers, Porto 15 millions, Monterrey 13 millions, Belgrade 7 millions ou Saint-Domingue 5 millions.

Le conseil d’administration GenSight Biologics, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour les maladies neurodégénératives rétiniennes et les troubles du système nerveux central, a pris acte de la démission de Bernard Gilly de son mandat d’administrateur.

Le groupe DBT, expert européen des bornes de recharge pour véhicules électriques, présente son nouveau plan stratégique pour la période 2024-2028. DBT affiche l'objectif de franchir le cap des 25 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025 et 50 millions d'euros en 2028 porté par le développement de l'activité "opérateur" grâce à l'intensification du déploiement du réseau de stations disponibles et à la montée en puissance de leur taux d'utilisation. L'exercice 2023 devrait enregistrer un chiffre d'affaires consolidé de quelque 11 millions d'euros, en hausse de 12% par rapport à 2022.

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en recul. Hier, Wall Street a terminé dans le rouge, plombé entre autres par Morgan Stanley qui a reculé de plus de 4% après avoir publié un bénéfice trimestriel en baisse. Ce matin, l'inflation au Royaume-Uni est ressortie en hausse en décembre. S'exprimant à Davos, le gouverneur de la Banque de France a prévenu hier qu'il était encore trop tôt pour crier victoire sur l'inflation. Parmi les indicateurs importants du jour, les investisseurs prendront connaissance des chiffres de l'inflation en zone euro et les ventes au détail aux Etats-Unis.

