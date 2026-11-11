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Baird et Morgan Stanley se montrent pessimistes vis-à-vis de Nvidia alors que la polémique autour de la liaison du directeur général s'intensifie
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 18:03

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Baird a procédé à une rare révision à la baisse de la note de Nvidia NVDA.O et Morgan Stanley a retiré le titre de sa liste des « Top Picks » mercredi, alors que les inquiétudes des investisseurs s’intensifiaient quant à l’avenir du directeur général Jensen Huang au sein de cette entreprise au cœur du boom de l’IA.

La liaison présumée de M. Huang avec une femme d’affaires chinoise soupçonnée d’être une espionne au service de Pékin a déclenché une enquête interne du conseil d’administration , une enquête du FBI et des appels à Washington pour qu’il démissionne , soulevant de nouvelles questions concernant la dépendance de Nvidia vis-à-vis de son directeur général et les liens de l’entreprise avec le secteur chinois des puces électroniques.

Baird a abaissé la note de Nvidia à « neutre », invoquant une visibilité limitée sur les dépenses des centres de données jusqu’en 2027, un éventuel ralentissement de la demande après des années d’investissements effrénés dans l’IA et l’incertitude quant au maintien de M. Huang à la tête de l’entreprise au-delà de l’année prochaine.

Morgan Stanley a retiré Nvidia de sa liste des « Top Picks » tout en conservant sa note « surpondérer ». Le titre a chuté de plus de 25 % depuis qu’il a reçu cette distinction le mois dernier.

« Nous reconnaissons que l’incertitude à court terme persistera, car le leadership du directeur général Jensen Huang est, selon nous, crucial pour l’orientation stratégique de l’entreprise », ont déclaré les analystes de Morgan Stanley dans une note.

Les actions de Nvidia ont été malmenées par une vague de ventes dans le secteur technologique à la suite du raz-de-marée démocrate aux élections de mi-mandat aux États-Unis , tandis que l’inquiétude des investisseurs face à la controverse liée à cette affaire a fait perdre plus de 427 milliards de dollars à la capitalisation boursière de l’entreprise au cours des deux dernières séances.

Le géant des puces électroniques se négocie à 11,4 fois les bénéfices attendus pour les 12 prochains mois, contre 30,40 fois pour AMD AMD.O et 16,5 fois pour Broadcom AVGO.O .

BofA Global Research a également retiré Nvidia de son « US 1 List », et au moins trois autres sociétés de courtage, dont Wells Fargo et Citigroup, ont revu à la baisse leurs objectifs de cours en début de semaine.

Malgré ces prévisions baissières, Nvidia reste l’une des valeurs les plus prisées de Wall Street. L’objectif de cours médian de 314 dollars, selon les données de LSEG, laisse entrevoir un potentiel de hausse d’environ 82 % par rapport aux niveaux actuels, tandis que 59 des 64 courtiers attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou « acheter fortement ».

Plus tôt dans la journée , Reuters a rapporté qu’une université chinoise liée à l’armée, figurant sur une liste noire commerciale américaine, s’était procuré les puces H200 de pointe de Nvidia par l’intermédiaire de fournisseurs nationaux, mettant en évidence les failles du régime de contrôle des exportations de Washington.

Les pressions politiques se sont également intensifiées. Le sénateur républicain Kevin Cramer a appelé mardi M. Huang à démissionner , affirmant que ces allégations constituaient un risque inacceptable pour la sécurité nationale.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/11/2026 à 18:03:50.

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