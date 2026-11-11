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Baird abaisse la note de Nvidia en raison des restrictions chinoises et des inquiétudes concernant la demande en matière d'IA
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 15:27

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Mercredi, Baird a abaissé la note de Nvidia NVDA.O et réduit son objectif de cours de 60 %, invoquant les risques croissants liés aux restrictions américaines sur les ventes de puces à la Chine, ainsi qu’un ralentissement potentiel des dépenses en matière d’intelligence artificielle qui pourrait peser sur la demande pour ses puces très prisées.

  • La société de courtage a abaissé la recommandation sur le géant des puces électroniques de « Achat » à « Neutre » et a ramené son objectif de cours de 500 à 200 dollars

  • L'action Nvidia a clôturé mardi à 168,9 dollars et s'apprête à enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis mars 2025, l'incertitude entourant la direction de l'entreprise pesant sur le titre

  • La société de courtage a ajouté que l’action Nvidia devrait rester dans une fourchette étroite à court terme, compte tenu de l’enquête sur les relations entre le directeur général Jensen Huang et une femme d’affaires chinoise , qui ferait partie d’une opération d’espionnage

  • La demande des opérateurs de centres de données d’Asie du Sud-Est et de la Chine est cruciale pour le fabricant de puces, et toute restriction préventive ou imposée par le gouvernement américain sur les exportations vers la Chine pourrait peser sur le chiffre d’affaires, a déclaré Baird

  • La croissance des dépenses d’investissement des hyperscalers spécialisés dans l’IA pourrait ralentir pour s’établir à environ 40 % en glissement annuel en 2027, freinée par des contraintes d’approvisionnement et les premiers signes d’un ralentissement de la demande, a-t-il ajouté

  • La demande pour les puces H300 de Nvidia dépasse l’offre; toutefois, en raison de risques liés au calendrier, 10 à 30 % des commandes anticipées pourraient faire l’objet de réductions potentielles

  • Morgan Stanley a retiré Nvidia de sa liste des valeurs favorites après que le titre a chuté de plus de 25 % depuis son inclusion dans cette liste il y a un mois

  • BofA Global Research a également retiré Nvidia de sa liste "US 1", et au moins trois autres sociétés de courtage, dont Wells Fargo et Citigroup, ont revu à la baisse leurs objectifs de cours en début de semaine

  • En ce qui concerne la direction, Baird a déclaré: "Les chances d’un changement de directeur général augmentent à l’horizon 2027. Nous pensons que la balance penche en faveur du recrutement d’un candidat externe au poste de directeur général plutôt que de la promotion d’un cadre interne."

  • Nvidia devrait publier ses résultats du troisième trimestre après la clôture des marchés le 17 novembre

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/11/2026 à 15:27:12.

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