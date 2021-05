Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bains de Mer : en pertes sur l'exercice 2020-21 Cercle Finance • 28/05/2021 à 08:35









(CercleFinance.com) - La Société des Bains de Mer de Monaco affiche un résultat net consolidé de -79,1 millions d'euros au titre de l'exercice 2020-21, contre un profit de 26,1 millions pour l'exercice précédent, reflétant l'impact de la crise sanitaire sur le tourisme. Le chiffre d'affaires annuel a en effet chuté à 336,9 millions d'euros, contre 619,8 millions en 2019-20, avec des chutes de 48% pour le CA jeux et de 62% pour le CA hôtelier, mais une progression de 11% du CA locatif. Si 'l'activité sur le nouvel exercice 2021-22 reste encore fortement impactée', le groupe a 'poursuivi un contrôle strict des dépenses d'exploitation courantes et des investissements, et a mis en oeuvre un plan de restructuration global au travers de plans de départ'.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.