Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bains de Mer de Monaco : plongeon de 74% du CA trimestriel Cercle Finance • 24/07/2020 à 08:40









(CercleFinance.com) - Fortement impactée par l'épidémie de Covid-19, la Société des Bains de Mer de Monaco fait part d'un plongeon de 74% de son chiffre d'affaires sur son premier trimestre comptable (mois d'avril à juin), à 45,1 millions d'euros. L'ensemble des casinos et restaurants ont été fermés mi-mars, puis l'Hôtel Hermitage et Le Méridien Beach Plaza. Seuls l'Hôtel de Paris et le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort sont restés partiellement ouverts, mais avec une faible occupation. S'il a conservé l'essentiel de ses revenus liés à ses activités locatives commerciales et résidentielles, le groupe a mis en oeuvre un contrôle strict des coûts et des investissements pour préserver sa trésorerie.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.