Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bains de Mer de Monaco : hausse de 28% du CA au 3e trimestre Cercle Finance • 03/02/2020 à 14:05









(CercleFinance.com) - La Société des Bains de Mer de Monaco revendique un chiffre d'affaires en hausse de 28% sur son troisième trimestre 2019-20, à 124,3 millions d'euros, portant le cumul sur les neuf premiers mois à 532,9 millions. Sur la période courant du 1er octobre au 31 décembre 2019, le CA jeux s'est établi à 54,7 millions d'euros, en hausse de 14%, le CA hôtelier a enregistré une augmentation de 19% à 45,7 millions, et le CA du secteur locatif a plus que doublé à 24,9 millions. 'Du fait de la progression du chiffre d'affaires observée sur les neuf premiers mois de l'exercice, il est attendu une amélioration sensible des résultats du Groupe SBM', affirme la société de tourisme monégasque.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.