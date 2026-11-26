Bailey, gouverneur de la Banque d'Angleterre, appelle à une initiative internationale pour tester les modèles d'IA

Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a appelé jeudi à une action internationale visant à améliorer les tests des modèles d'intelligence artificielle avant et après leur mise en service.

“Nous devons voir d’autres pays se joindre à nous dans cette démarche. Quelle que soit votre opinion sur le multilatéralisme dans différents pays du monde — vous savez sans doute de qui je parle —, il s’agit là de risques communs”, a déclaré Andrew Bailey aux journalistes après la publication du rapport sur la stabilité financière de la Banque d’Angleterre .

“L’IA ne s’arrête pas aux frontières, et nous devons donc aborder ces questions ensemble.”