Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a appelé jeudi à une action internationale visant à améliorer les tests des modèles d'intelligence artificielle avant et après leur mise en service.
“Nous devons voir d’autres pays se joindre à nous dans cette démarche. Quelle que soit votre opinion sur le multilatéralisme dans différents pays du monde — vous savez sans doute de qui je parle —, il s’agit là de risques communs”, a déclaré Andrew Bailey aux journalistes après la publication du rapport sur la stabilité financière de la Banque d’Angleterre .
“L’IA ne s’arrête pas aux frontières, et nous devons donc aborder ces questions ensemble.”(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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