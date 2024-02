Baikowski vise un rebond de la croissance de ses ventes en 2024

(AOF) - Le chiffre d’affaires consolidé de Baikowski s’établit en 2023 à 36 millions d’euros, en baisse de 32,1% par rapport à un exercice 2022 record qui était en croissance de 18,1%. L’activité à taux de change et périmètre constants est en baisse de 31,6%. Dans une conjoncture économique et géopolitique très incertaine, l’activité de Baikowski a souffert du ralentissement de la demande sur ses principaux segments d’activité et du décalage de certaines commandes par rapport à une base de comparaison historiquement élevée en 2022.

Le repli marqué du marché des semi-conducteurs, en raison de la chute des ventes de PC et de smartphones après une période importante d'équipement des foyers en 2021 et 2022, a fortement impacté les activités de polissage mécano-chimique.

En 2023, l'Asie et le reste du monde ont représenté 51% du chiffre d'affaires (57% en 2022), les Amériques 34% (28% en 2022), le reste de l'Europe 10% (12% en 2022) et la France 5% (3% en 2022).

Le spécialiste mondial de la confection de poudres prévoit pour 2024 un rebond de la croissance de son chiffre d'affaires par rapport à 2023. La reprise du marché électronique, le développement de nouvelles applications (batteries, céramiques techniques, polissage…) et leur intégration dans des applications industrielles permettent à Baikowski d'aborder positivement l'exercice 2024.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Produits de base / métaux

Les multiples enjeux de la criticité environnementale

Elle fait d'abord référence à l'offre et à la disponibilité des différents métaux dans le sous-sol. L'autre élément déterminant est la demande. D'après l'Agence internationale de l'énergie, la consommation de lithium va être multipliée par plus de 40 d'ici à 2040. Le cuivre est aussi le parfait exemple de cette criticité. Selon S&P Global, la consommation de cuivre va doubler d'ici à 2035, passant de 25 millions de tonnes par an à 50 millions de tonnes. Or les investissements dans de nouvelles mines sont pénalisés par la baisse des prix et la hausse des coûts de financement et de production. Des pénuries sont donc à craindre dans dix ou quinze ans. Enfin, l'industrie minière va se heurter à l'opposition croissante des populations à cause de ses impacts (notamment en termes de déchets et de pollution de l'eau).