Baikowski : recul de son bénéfice net et de ses ventes semestrielles

La transition écologique tire la demande et suscite la hausse des prix. Ainsi les prix du lithium ont bondi de 100 % l'an dernier, soutenus par les ventes de voitures électriques. Les besoins de métaux tels que l'aluminium, le cuivre, le graphite, ou le nickel devraient s'envoler d'ici à 2050. La guerre en Ukraine a renforcé la progression des prix car la Russie est un producteur important de matières premières minérales, en particulier d'aluminium, de palladium, de nickel et de titane. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a récemment alerté sur le risque de pénurie de plusieurs métaux nécessaires à la transition énergétique. L'Europe s'est mobilisée sur les métaux stratégiques avec l'objectif de renforcer sa souveraineté.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Compte tenu d'un ralentissement plus long qu'anticipé, le rebond du marché de l'électronique n'est désormais attendu qu'en 2024.

Les prévisions de commandes reçues indiquent une persistance de cette très faible demande sur le second semestre.

Son chiffre d'affaires sur ce semestre 2023 s'élève à 22,9 millions d'euros, en repli de 18,6% à taux de change et périmètre constants.

(AOF) - Spécialiste mondial de la confection de poudres, Baikowski a enregistré au premier semestre 2023 un résultat opérationnel de 3,6 millions d'euros, soit 16% du chiffre d'affaires (dont 0,9 million d'euros de quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence). Il est en baisse par rapport au premier semestre 2022 : 5,5 millions d'euros. Avec un résultat financier de -0,1 million d'euros et une charge d'impôts à -1,1 million d'euros à fin juin 2023, son résultat net consolidé part du groupe sur cette période a chuté de 37% à 2,4 millions d'euros.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.