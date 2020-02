BAIKOWSKI confirme ses bonnes perspectives

(AOF) - Baikowski a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires consolidé de 40,5 millions d'euros. Bien que non significative sur une courte période, l'activité est comme attendue, supérieure sur le second semestre (+ 25 % par rapport au premier). Sur l'année, l'activité à taux de change et périmètre constants est en repli de 6,8% par rapport une année 2018 peu comparable et particulièrement soutenue. La trajectoire des marchés reste plus que jamais solide et porteuse, a assuré le fabricant de minéraux industriels de spécialités.

Selon lui, le succès des ventes de produits de polissage et des applications très techniques (céramiques...), ainsi que le retour à une dynamique porteuse sur les marchés de l'électronique au second semestre 2019 lui permettent de palier les effets de la décroissance conjoncturelle du marché automobile et la fin de cycle programmée de l'éclairage traditionnel.

Engagé sur des cycles industriels et commerciaux longs, le groupe a renforcé ses efforts d'innovation pour identifier ses relais de croissance et accroître sa capacité de transformation sur de nouvelles niches.

Ainsi, outre des efforts importants portés sur le segment des oxydes spéciaux, Baikowski a réalisé l'acquisition en septembre 2019 de Mathym SAS, spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de nano-dispersions pour les secteurs biomédical (dentaire et orthopédique), de la céramique, des revêtements de surface et de l'impression 3D.

Cette croissance externe ciblée permet d'ores et déjà au groupe de disposer d'une nouvelle brique technologique complémentaire et d'un savoir-faire unique, pour initier dès 2020 le développement de nouvelles applications de niches sur des marchés porteurs, a souligné Baikowski.