BAIDU : profits plus élevés que prévu, mais iQIYI dans le viseur de la SEC

(AOF) - Le groupe technologique chinois coté à Wall Street, Baidu, a dévoilé des profits supérieurs au consensus. Au deuxième trimestre, il a enregistré un bénéfice net de 3,578 milliards de yuans (507 millions de dollars) contre un profit net de 2,412 milliards de yuans un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 2,08 dollars, supérieur au consensus de 1,36 dollar. Les revenus de Baidu notamment présent dans la recherche sur Internet ont reculé de 1% à 26,034 milliards de yuans (3,685 milliards de dollars) alors que le marché visait 3,7 milliards.

Au troisième trimestre, il cible des ventes comprises entre 26,3 et 28,7 milliards de yuans, soit entre 3,7 et 4,1 milliards de dollars, c'est-à-dire au mieux en croissance de 2% et au pire en recul de 6%.

En parallèle à cette publication, le groupe chinois a dévoilé que son activité de publication de vidéos en ligne, iQIYI ,faisait l'objet d'une enquête de la SEC.

LEXIQUE

SEC (Securities and Exchange

La Securities and Exchange Commission est l'organisme unique de régulation des marchés financiers aux Etats-Unis. Elle a un rôle de gendarme des marchés, tout comme l'AMF en France, en particulier en terme de transparence et de déontologie des pratiques de management.

AOF - EN SAVOIR PLUS