BAIDU : le bénéfice par action ajusté dépasse les attentes

Au quatrième trimestre, il cible des ventes comprises entre 27,10 et 28,70 milliards de yuans alors que le consensus Refinitiv s'élève à 27,49 milliards de yuans.

(AOF) - Le groupe technologique chinois coté à Wall Street, Baidu, devrait progresser grâce à une performance trimestrielle meilleure que prévu. Au troisième trimestre, il a enregistré une perte nette de 6,37 milliards de yuans (892 millions de dollars), soit 18,37 yuans par action contre un bénéfice net de 12,4 milliards, soit 35,26 yuans par action, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 12,61 dollars, supérieur au consensus de 7,88 yuans.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.