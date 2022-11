Baidu en croissance

AOF - EN SAVOIR PLUS

" Baidu Core a enregistré un ensemble solide de résultats financiers et opérationnels au troisième trimestre, malgré les défis persistants posés par la résurgence du COVID-19. Les revenus de Baidu Core ont repris une croissance positive, tirés par une reprise progressive de nos activités de marketing en ligne et la croissance régulière de nos revenus AI Cloud, annonce dans un communiqué le groupe chinois.

Au 30 septembre 2022 , la trésorerie, les équivalents de trésorerie, la trésorerie affectée et les placements à court terme s'élevaient à 25,94 milliards de dollars.

Les revenus du marketing non en ligne ont été de 916 millions de dollars, en hausse 25 % d'une année sur l'autre, grâce à AI Cloud et à d'autres entreprises alimentées par l'IA.

(AOF) - Le géant chinois de l'internet Baidu, côté à Wall Street, a publié mardi un chiffre d'affaires en hausse de 2% pour atteindre les 4,43 milliards d'euros au troisième trimestre. Son bénéfice d'exploitation ressort à 747 millions de dollars. Son chiffre d'affaires a crû grâce aux revenus de Baidu Core qui se sont élevés à 3,55 milliards de dollars en augmentation de 2 % d'une année sur l'autre. En outre, ses revenus du marketing en ligne ont été de 2,63 milliards de dollars, en baisse de 4% d'une année sur l'autre mais en amélioration de 10 % par rapport au second trimestre.

