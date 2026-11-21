Une attaque iranienne a provoqué des dégâts et un incendie sur un site industriel civil à Bahreïn sans faire de victimes, ont annoncé samedi les autorités du royaume.

Les équipes de défense civile du pays luttaient contre l'incendie samedi soir, a indiqué le ministère de l'Intérieur de Bahreïn dans un message publié sur X, sans fournir d'indication sur l'emplacement ou la nature exacte du site.

L'agence de presse iranienne Fars a pour sa part rapporté samedi soir que les Gardiens de la révolution avaient lancé des attaques contre deux bases américaines à Bahreïn.

Plus tôt dans la journée de samedi, le royaume avait averti les habitants d'une menace potentielle et les avait exhortés à se rendre dans le lieu sûr le plus proche, sans préciser la nature de cette menace.

Le Bahreïn, qui accueille la 5e flotte de la marine américaine, dit avoir intercepté plusieurs attaques aériennes iraniennes au cours de la semaine passée.

Les États arabes du Golfe font l'objet de tirs répétés de la part de Téhéran depuis le début de la guerre, déclenchée fin février dernier.

(Rédigé par Enas Alashray et Ahmed Tolba)