Le Premier ministre irakien, Ali al Zaïdi, a ordonné au ministère fédéral du Pétrole de prendre en charge l'exploitation des champs pétroliers du nord du pays sous contrôle des forces kurdes dans le cadre d'une enquête au sein de la North Oil Company pour des soupçons de contrebande, rapporte mardi l'agence de presse officielle irakienne.

Cette décision, qui concerne les gisements dépendant du ministère dans les provinces de Diyala, Kirkouk, Salahuddine et Ninive, pourrait raviver les tensions entre Bagdad et le gouvernement semi-autonome du Kurdistan.

Ali al Zaïdi a également ordonné à l'autorité de contrôle des frontières de prendre en charge tous les postes frontaliers du Kurdistan et au gouvernement régional kurde de n'approuver les exportations de pétrole qu'avec l'aval du ministère fédéral.

Pendant plus de deux ans, jusqu'à un accord en septembre 2025, les ventes de pétrole du Kurdistan irakien à la Turquie avaient été suspendues à la suite d'une querelle entre les autorités autonomes et le gouvernement de Bagdad.

Ali al Zaïdi a également limogé le chef de l'autorité de contrôle des frontières et suspendu le directeur général de la North Oil Company, qui est une entreprise publique, en attendant les suites de l'enquête, toujours selon l'agence de presse officielle irakienne.

(Tala Ramadan et Muayad Hameed, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Benoit Van Overstraeten)